La première famille de Marvel rentre à la maison dans une bande-annonce de quatre fans

Avec les propriétés de la 20th Century Fox maintenant confortablement installées sous le parapluie colossal qu’est The Walt Disney Company, les studios Marvel ont enfin retrouvé la main sur un certain nombre de personnages absents du MCU depuis trop longtemps maintenant – dont Deadpool, le Les quatre Fantastiques et, bien sûr, les X-Men.

Les trois propriétés seront finalement introduites dans l’univers cinématographique Marvel, mais il semble que le chef de studio Kevin Feige ne soit pas pressé de commencer le processus. Ce qui signifie que le script du prochain redémarrage de Fantastic Four sera affiné et perfectionné avant que la House of Ideas ne commence à couler. Après tout, après tant de tentatives infructueuses de donner aux héros un film solide dans le passé, ils doivent bien faire les choses cette fois.

Et tandis que le casting n’a pas encore officiellement commencé, les fans ont déjà commencé à proposer leurs choix idéaux pour qui devrait jouer les Quatre et le très talentueux YouTuber connu sous le nom de Billy Crammer a monté ensemble une autre bande-annonce de fans incroyable. Dans une tournure des événements plutôt surprenante, cependant, celui-ci place Patrick Wilson dans le rôle principal de Reed Richards – un choix inspiré mais inattendu. Pendant ce temps, Emily Blunt, la préférée des fans, est Sue Storm et, bien, nous ne gâcherons rien d’autre. Donnez-lui une montre dans le lecteur ci-dessus, car c’est un travail très impressionnant de Crammer qui nous a assez excité pour le redémarrage éventuel.

Bien sûr, on ne sait pas si Wilson et Blunt finiront dans le film chaque fois qu’il se concrétisera, mais nous savons que ce dernier était récemment en pourparlers avec le studio sur un rôle inconnu. De plus, Blunt était également à la fois pour Black Widow et Agent Carter à l’époque. En tant que tel, il ne serait pas du tout surprenant de la voir embarquer sur le Fantastic Four.

Et quant à Wilson? Eh bien, autant que nous l’apprécions en tant qu’acteur, le choix le plus probable pour Reed semble être John Krasinski en ce moment, qui est sans aucun doute le premier choix parmi les fans. Quoi qu’il arrive en ce qui concerne le casting, Kevin Feige a déjà promis que Marvel Les quatre Fantastiques le film sera meilleur que celui de Fox, et nous le croyons certainement.