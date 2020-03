La première internationale de ‘No Time To Die’ est reportée par le coronavirus

Nul doute que le coronavirus est entré dans nos vies pour nous alerter et activer les alarmes de la planète. Grâce à ce virus, de nombreux événements ont été reportés dans le monde, des jeux comme la Juventus contre Milan à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo, et bien sûr, le monde du divertissement n’a pas été sauvé. Au début, de nombreux groupes comme Green Day, Foals et plus ont déplacé leurs présentations dans différents pays, Ensuite, le Festival de Cannes a annoncé qu’il pouvait être annulé et maintenant c’était James Bond lui-même avec son dernier film, No Time To Die.

Selon Variety, La première internationale du dernier film de Daniel Craig en tant que 007 qui était prévu pour le 2 avril, se poursuivra jusqu’en novembre 2020 par le coronavirus, pour être exact le 12 du même mois au Royaume-Uni et avec date de sortie aux États-Unis et dans le monde le 25 novembre. Cette décision est prise pour une raison simple, gains au box-office.

La propagation du coronavirus a entraîné la fermeture de cinémas sur les principaux marchés de films tels que l’Italie, la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Cela aurait pu être un coup dur pour No Time To Die, qui a coûté plus de 200 millions de dollars à produire et un autre million à vendre. Alors MGM et EON ont conclu qu’il valait mieux déplacer la première pour le moment où l’épidémie – attendue – serait entièrement maîtrisée.

Le retard de la première pourrait non seulement avoir des conséquences en termes de revenus, car selon la même source Cela pourrait avoir un effet inquiétant sur le calendrier de sortie, puisque d’autres films prendraient la même décision, parce que la fermeture des cinémas a beaucoup de pertes en termes de revenus, seuls à Hong Kong et à Taiwan les bénéfices ont chuté de 50% et le box-office en Italie diminue lentement.

Quoi qu’il en soit, alors que nous attendons près de huit mois avant la sortie de No Time To Die dans le monde entier, Nous vous laissons avec la bande annonce officielle du film James Bond numéro 25: