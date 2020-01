La première photo de Castlevania La saison 3 révèle de nouveaux personnages

Avec chaque jour qui passe, Castlevania la saison 3 se rapproche de plus en plus.

Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour le nouvel épisode, mais le week-end dernier, le géant du streaming en ligne a publié une image de premier style convenablement élégante pour la troisième saison de l’émission, taquinant les vieux visages et les nouvelles menaces.

Intégrée ci-dessous, la photo HD présente un quatuor assez formidable, bien que Carmilla soit la seule que nous reconnaissions au départ. Les fans de Castlevania se souviendront sans aucun doute de son rôle crapuleux tout au long de la saison 2, et le fait qu’elle soit de retour pour reprendre son rôle n’annonce que toutes sortes de dangers pour Trevor Belmont. De plus, le fait que les trois autres personnages soient représentés devant et au centre suggère qu’ils joueront chacun un rôle intégral dans l’histoire de Castlevania saison 3, que Netflix décrit comme suit:

Trevor Belmont, dernier survivant de sa maison, n’est plus seul, et lui et ses camarades inadaptés se précipitent pour trouver un moyen de sauver l’humanité de l’extinction aux mains du Dracula affolée par le chagrin et de son sinistre conseil de guerre des vampires.

Une fois pressenti pour une première en décembre 2019 (le mot est que l’équipe internationale de Netflix a publié une date de sortie incorrecte, laissant les fans de Castlevania à la recherche de nouveaux contenus), le troisième opus de l’émission fait suite à une saison 2 trop réussie. est une histoire qui a grandi dans le récit, compte tenu de la façon dont Castlevania a commencé sa vie en tant qu’original Netflix en trois épisodes, avant de s’étendre à huit épisodes l’année suivante.

Cette fois-ci, les Powers That Be ont creusé de la place pour 10 – comptez-les, 10 – épisodes de la série animée à succès, qui vient encore une fois de l’esprit de l’écrivain-producteur exécutif Warren Ellis, Adi Shankar, Fred Seibert et Kevin Kolde.

Recherchez les 10 épisodes de Castlevania la saison 3 sera diffusée en 2020. Quand, exactement, nous ne le savons pas, mais nous serons sûrs de vous mettre à jour lorsque Netflix rendra les choses officielles.