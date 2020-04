La première photo officielle de “ Terrifier 2 ” montre Lauren LaVera en tant que première femme du film

Damien LeoneLa suite très attendue de Terrifier 2 avait pour objectif une sortie potentielle en octobre 2020, mais il est difficile de dire quand l’équipe pourra terminer le film. Malheureusement, la photographie principale n’était pas encore terminée au moment où les productions à travers le monde ont été contraintes de fermer, et Leone a fourni une mise à jour générale sur Facebook aujourd’hui.

Via la page Facebook officielle de Terrifier 2, Leone met à jour:

«Nous utilisons cette quarantaine pour préparer nos derniers jours de photographie de principe (pas beaucoup) et pour éditer la grande quantité d’images que nous avons déjà! Tout ce que je peux dire, c’est que vous êtes un vrai régal avec ce film! Plus de mises à jour à venir bientôt … peut-être même un teaser 🔥 Comme toujours, merci à tous pour le support incroyable! Votre enthousiasme pour T2 nous motive vraiment à travailler encore plus dur. Veuillez rester en sécurité et en bonne santé là-bas! »

De plus, Leone a partagé le premier Lauren LaVera comme le rôle principal féminin de Terrifier 2, Sienna (ci-dessus). Elle jouera aux côtés David H. Thornton comme Art le Clown.

Dans la suite, “Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art retourne dans le comté de Miles où il doit traquer et détruire une adolescente et son jeune frère à l’Halloween.”