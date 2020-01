La première réaction de Black Widow appelle cela une agréable surprise

La première réaction à Veuve noire aurait atterri en ligne. Un fan prétend avoir assisté à une première projection test du film et a maintenant partagé une ventilation détaillée de l’intrigue de la première sortie solo de Scarlett Johansson dans le MCU sur 4Chan. Étant donné la nature peu fiable des fuites sur ce site, n’hésitez pas à prendre tout cela avec une pincée de sel, mais il est important de noter qu’une grande partie des informations de l’utilisateur correspond à ce qui est dit dans d’autres rapports. Cela étant, nous pourrions souhaiter y prêter une certaine attention.

Alors, que fait cette personne du film? Eh bien, selon leur article, ils décrivent Black Widow comme une “agréable surprise” car il semble qu’ils soient entrés avec des attentes réduites, mais leur réaction a été plus positive qu’ils ne l’avaient prévu. Ils affirment que le film doit beaucoup au modèle Mission: Impossible, frappant bon nombre des mêmes rythmes que votre thriller d’espionnage classique. Cela dit, cette tactique “fonctionne mieux que ce à quoi vous vous attendiez”, selon l’utilisateur.

Cliquer pour agrandir

Quant à la structure générale de l’histoire, l’individu donne un bref résumé – spoilers entrants – écrivant: «Excommunié, chassé par le gouvernement, obtenez cette chose pour que la vie puisse revenir à la normale, oh non, il y a une conspiration plus grande, sauvez le monde , donnez le truc à votre sœur, faites face aux conséquences, calmez-vous. »Selon le perdant, Natasha Romanoff de ScarJo constitue un bon remplaçant pour Ethan Hunt de Tom Cruise et le tout est une balade agréable.

En supposant que nous pouvons faire confiance à cette réaction, c’est largement encourageant. Avec les nombreux films d’espionnage et la façon dont le genre repose sur certains tropes, il n’est pas surprenant que Veuve noire peut finir par se sentir assez familier, mais tant qu’il parvient à garder sa propre histoire divertissante, c’est tout ce qui compte. Cependant, certains des propos du disjoncteur sont plus inquiétants, y compris le fait que le Red Guardian de David Harbour est apparemment «super ringard», mais là encore, c’est juste leur opinion et sans doute beaucoup seront en désaccord.

Source: 4Chan (via CosmicBookNews)