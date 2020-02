La première Saint Valentin de Jamie et Eddie en tant que couple marié pourrait ne pas être aussi romantique

Ça ressemble à du bleu

Bloods saison 10, épisode 14 (intitulé «Fog of War»), ne sera pas si génial

pour Jamie (Will Estes) et Eddie (Vanessa Ray). Ce sera leur premier Valentin

Journée en couple marié, mais nous ne sommes pas sûrs que cette journée sera consacrée aux bonbons

et des roses. Voici pourquoi Jamko pourrait avoir des difficultés cette année.

Jamie est sous le feu à cause du partenaire d’Eddie

Will Estes et Vanessa Ray sur Blue Bloods | John Paul Filo / CBS via .

Les choses se compliquent pour Jamie et Eddie. Au cours de l’épisode 14, le partenaire d’Eddie, l’agent James Addison (Justin Cunningham), a accidentellement tiré sur un policier en civil. En conséquence, le Bureau des affaires internes accuse Jamie de ne pas avoir assuré une supervision appropriée. Frank s’implique après que Addison envisage de quitter le service de police. Ce conflit est sûr de calmer l’ambiance de la Saint-Valentin.

Jamie et Eddie ont déjà rencontré des problèmes au travail

Will Estes et Vanessa Ray | Patrick Harbron / CBS via .

Ce n’est pas la première fois que Jamie et Eddie font face à un défi

travail. Il y a eu un moment où Jamie a appelé IAB après que le partenaire d’Eddie soit suspecté

des preuves de plantation lors d’un arrêt de la circulation. Cela a provoqué des frictions entre eux

parce que les actions de Jamie auraient pu mettre en danger le travail d’Eddie. Une autre fois,

un couple s’est affronté lorsque Jamie s’est impliqué après avoir soupçonné des policiers

partageaient des rapports d’accident avec un médecin afin qu’il puisse continuer à travailler. le

d’autres policiers ont lancé une rumeur selon laquelle Eddie était un «rat», comme elle l’a dit

et raconter à Jamie les activités malhonnêtes qui se produisent dans l’enceinte.

Le travail commence à saigner dans le personnel de Jamie et Eddie

la vie, et cela leur fait des ravages. Beaucoup de leurs désaccords ont été

a propos du travail. La seule fois où leur querelle ne concernait pas le travail était pendant la saison

10, épisode 10 (intitulé «Bones to Pick») quand Eddie présente à Jamie un «miel

faire une liste. Lorsque Jamie lui explique ce qu’est une liste de miel, Eddie répond: «C’est

une chose? Je ne savais pas que c’était une chose. “

Eddie a peur de son avenir avec Jamie

Will Estes comme Jamie Reagan et Vanessa Ray comme officier Eddie Janko | John Paul Filo / CBS via .

Au cours de l’un de leurs arguments, Eddie révèle qu’elle craint que leur relation ne perdure, car personne dans la famille de Jamie n’est en couple. Elle souligne qu’ils sont le seul couple de sa famille et cela lui fait peur. «Vous rendez-vous compte que nous sommes le seul couple de toute votre famille?», Demande-t-elle à Jamie. “Votre père, votre grand-père et votre frère, ils sont tous veufs et votre sœur est divorcée”, ajoute-t-elle.

Eddie a dit à Jamie qu’elle avait peur parce que les gens de sa famille étaient célibataires et ils semblaient tous être d’accord avec ça. Elle a peur que Jamie finisse par décider qu’il va bien sans elle. Cependant, Jamie apaise ses craintes et dit qu’il ne laissera pas cela se produire.

Lyle Lovett invité dans «Blue Bloods»

Un point positif de cet épisode est une apparition de l’auteur-compositeur-interprète

Lyle Lovett, qui joue un ranger du Texas nommé Waylon Gates. Équipe Danny et Baez

avec Gates après qu’on lui ait assigné une affaire pour trouver le Lone Star Killer.

Lire la suite: ‘Bleu

Bloods ’: The Real Reason Jamie et Eddie ont commencé une relation

Suivez Sheiresa @SheiresaNgo.