La première saison de “Creepshow” de Shudder arrive sur Blu-ray en mai avec des bonus

Nous venons d’apprendre la semaine dernière que la première saison de Shudder “Spectacle d’horreur” sera diffusé sur AMC plus tard cette année, et nous avons appris aujourd’hui qu’il arrivera également bientôt sur Blu-ray.

La première saison de «Creepshow» arrive sur DVD et Blu-ray sur 19 mai 2020.

Les caractéristiques spéciales incluent:

Entretiens chez Cast and Crew

Vidéo des coulisses

«Creepshow» Featurette d’oeufs de Pâques S1

Commentaires audio avec Cast et Crew

Galeries de photos d’épisodes et de bandes dessinées

Livret de bandes dessinées et plus encore!

«Une bande dessinée prend vie dans une série de douze vignettes réparties sur six épisodes, explorant les terreurs du meurtre au surnaturel et inexplicable. Maisons de poupées hantées, loups-garous, gobelins meurtriers, pièges ou traiteurs vilains, les morts et les merveilles médicales ne sont que quelques-unes des choses à surveiller dans cette nouvelle série. Vous ne savez jamais ce qui sera sur la page suivante. “

Une deuxième saison de «Creepshow» est en cours, commandée l’an dernier. La première saison a été un énorme succès pour Shudder, battant des records d’écoute pour le service de streaming.

