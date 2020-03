La première séquence de gameplay de la Xbox Series X pourrait enfin être révélée cette semaine – .

Alors que les fans de jeux deviennent de plus en plus impatients d’attendre que Sony annonce quoi que ce soit sur la PlayStation 5, Microsoft a dominé la conversation avec quelques grandes révélations. Tout d’abord, nous avons pu voir le design de la Xbox Series X aux Game Awards en décembre dernier. Ensuite, Microsoft nous a encore une fois surpris en parlant du mois dernier de certaines des fonctionnalités et spécifications les plus importantes de la console.

Maintenant que les vannes ont commencé à s’ouvrir, nous espérons quelques décharges d’informations supplémentaires avant l’E3 2020 en juin, et nous pourrions en obtenir une très bientôt. Lundi, un utilisateur anonyme de Reddit a partagé des détails non confirmés sur la journée des analystes financiers d’AMD le jeudi 5 mars, au cours de laquelle Microsoft serait sur place pour présenter la puissance graphique qui sera possible sur la Xbox Series X grâce à RDNA 2.

Selon la publication non source, Turn 10 Studios (l’équipe derrière la série Forza) travaille avec la nouvelle architecture GPU d’AMD depuis un an et demi et présentera “un jeu de course sans nom sous la pluie”. L’utilisateur de Reddit dit également qu’il y aura des «réflexions raytraced partout» dans la démo Turn 10.

Après la démo du jeu de course, AMD discutera du VRS (ombrage à taux variable), que le développeur Playground Games a pu utiliser pour augmenter la fréquence d’images de Forza Horizon 4 de 32% sans aucune optimisation. Il sera possible d’atteindre une résolution 4K à 120 images par seconde en utilisant l’architecture RDNA2.

À ce stade, le chef de Xbox, Phil Spencer, rejoindra censément le PDG d’AMD, Lisa Su, et voici ce qui se passera ensuite:

Lisa Su et Phil Spencer parlent de l’avenir de l’industrie. Plongez dans xCloud, quelque chose sur les fonctionnalités cloud spéciales intégrées à XSX et prises en charge par les GPU RDNA2. Puis Azure raytracing. Propulsé par RDNA2, capable d’exécuter le raytracing de scène complet sur n’importe quel appareil tant qu’il est en ligne et connecté à Azure. Aire de jeux à nouveau. «C’est ce sur quoi notre deuxième équipe a travaillé au cours des deux dernières années». Démonstration en direct à l’aide d’une connexion en temps réel à Azure. C’est une forêt. C’est la forêt la plus réaliste que vous ayez jamais vue. Juste un panoramique de la caméra à travers elle, basculant entre le raytracing local et le raytracing Azure. La différence est stupéfiante. Différentes saisons. La neige se forme, le soleil profond brille à travers chaque flocon de neige à l’écran, projetant des ombres diffuses. La neige fond, formant des flaques d’eau et des ruisseaux, tous éclairés avec une précision qui était impossible jusqu’à présent. Juste un aperçu de l’avenir, pas vraiment prévu pour leur prochain jeu, le raytracing local uniquement pour l’instant.

Aussi détaillée et précise que cette fuite semble être, il n’y a aucun moyen de la vérifier et Microsoft n’a pas encore laissé entendre qu’elle assistera à la journée des analystes financiers d’AMD. De plus, au moins un initié supposé est convaincu que la rumeur est fausse. Néanmoins, il pourrait y avoir des nouvelles intéressantes de l’événement d’AMD jeudi, d’autant plus que sa technologie propulse la nouvelle console domestique de Microsoft qui devrait être lancée dans quelques mois.

Source de l’image: Playground Games

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.