La première suite “ Into the Dark ” arrive en avril – / Film

Hulu’s Dans le noir publie chaque mois un nouveau long métrage d’horreur sur le thème des vacances, ce qui est assez impressionnant. Et maintenant, ils ont leur première suite entre les mains: Pooka Lives, une suite de Pooka, leur premier film sur le thème de Noël. Mais Pooka Lives n’est certainement pas sur le thème de Noël. La vérité est que je n’ai aucune idée des vacances que cela essaie de représenter. Mais il comporte Rachel Bloom en tant que folle qui crée Pooka puis se met le feu, donc c’est quelque chose. Regardez la bande-annonce de Pooka Lives ci-dessous.

Pooka Lives Trailer

Quelle fête célèbre Pooka Lives? Pâques? La bande-annonce dit “ce jour Pooka”, qui … n’est pas de vraies vacances. Peut-être que Into the Dark va devenir super méta ici et inventer ses propres vacances pour son propre film? Des choses plus étranges se sont produites. En fait, ils l’appellent même un «épisode de la journée Pooka».

Dans Pooka Lives, “Un groupe d’une trentaine d’amis du lycée crée leur propre Creepypasta à propos de Pooka pour rire, mais il est choqué quand il devient si viral sur Internet qu’il manifeste en fait des versions plus meurtrières de la créature.” Le casting ici présente Felicia Day, Wil Wheaton, Malcolm Barrett, Rachel Bloom, Jonah Ray, Lyndie Greenwood, et Gavin Stenhouse.

Into The Dark est “une série d’événements d’horreur mensuels du producteur prolifique et primé, le studio de télévision indépendant de Jason Blum. Chaque long métrage est inspiré par des vacances et présente le genre / thriller emblématique de Blumhouse sur l’histoire. “

J’adore le concept derrière cela, mais je dois admettre que je n’ai pas aimé beaucoup des entrées Into the Dark jusqu’à présent. Ils sont plus ratés que frappés, et j’ai l’impression que Blumhouse gaspille un excellent concept ici. Mais bon, peut-être que Pooka Lives va changer tout ça! Le fait qu’ils aient réussi à faire jouer Rachel Bloom au créateur de Pooka est certainement une belle touche. Et l’image d’affichage ci-dessus est cauchemardesque, donc il y a ça.

Pooka Lives arrive à Hulu 3 avril.

Articles sympas du Web: