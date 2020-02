La première vidéo officielle de Robert Pattinson publiée sous le nom de Batman

Enfin, après de nombreuses spéculations, Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, a publié la première vidéo de Robert Pattinson dans le costume Batman.

Il s’agit d’un test de caméra pour voir à quoi ressemblera Pattinson avec l’uniforme qu’il portera dans le nouveau film Bat Man. Contrairement à d’autres occasions, le nouvel uniforme semble moins fini et semble être une version préliminaire, sans finitions complètes. Ce qui précède n’est pas mauvais, au contraire, il est cohérent avec l’idée de montrer Bruce Wayne pour la première fois, dans l’une de ses premières aventures en tant que défenseur de Gothic City.

Les acteurs et les personnages qui participeront à The Batman sont composés de Robert Pattinson (The Lighthouse) dans le rôle de Bruce Wayne / Batman; Zoë Kravitz (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) en tant que Selina Kyle / Catwoman; Paul Dano (faune) comme Edward Nigma / The Riddler, Jeffrey Wright (Westworld) comme commissaire James Gordon, John Turturro (Transformers: The Last Knight) comme gangster Carmine Falcone, Andy Serkis (Black Panther) comme Butler Alfred Pennyworth et Colin Farrell (Dumbo) comme Oswald Cobblepot / The Penguin.

Bien qu’il soit l’un des films les plus attendus de DC et Warner, de nombreux détails de The Batman sont inconnus, mais c’est le grand pari du studio de relancer l’une de ses franchises les plus réussies de ces dernières années. Si tout se passe bien, il atteindra les salles 25 juin 2021.

.