La préquelle de Hunger Games portera sur le jeune président Snow – / Film

Suzanne Collins« Les jeux de la faim prequel sort enfin cette année, et Lionsgate est déjà sur le point de le transformer en film. La trilogie originale a commencé avec les 74e Hunger Games annuels, mais cette histoire se déroule 64 ans avant cela – dix ans après le règne oppressif du Capitole de Panem, qui est motivé par des jeux meurtriers télévisés à l’échelle nationale où les enfants s’entretuent.

Maintenant, nous savons qui sera le protagoniste de cette histoire de préquelle, et… eh bien, c’est un choix. Le nouveau roman, qui s’intitule La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents, suivra une jeune version héroïque de Coriolanus Snow – le même homme qui deviendra finalement le président Snow, le chef tyrannique de Panem et méchant principal de la trilogie Katniss Everdeen.

Entertainment Weekly a un extrait du livre à paraître, et la sortie fait référence à Snow comme le nouveau protagoniste, «un adolescent né pour privilégier mais cherchant quelque chose de plus, loin de l’homme que nous savons qu’il deviendra. Ici, il est sympathique. Il est charmant. Et pour le moment en tout cas, c’est un héros. “

Les histoires qui humanisent les méchants populaires semblent être devenues à la mode ces dernières années – je pense à des choses comme Wicked, qui raconte l’histoire de la méchante sorcière de l’Ouest du Magicien d’Oz, et Maléfique, qui complique le méchant de Sleeping Beauty passé. Donc, bien que cette approche ne soit pas exactement nouvelle, il est difficile de penser à celle qui a si explicitement humanisé un chef de gouvernement oppressif. C’est déconcertant de voir comment Collins pourrait regarder la liste des personnages qu’elle a créés dans la trilogie originale de Hunger Games, puis décider activement de faire de son méchant en chef un héros. Ce serait comme quelqu’un qui a fait la chronique du chaos de notre moment politique actuel en décidant d’écrire une histoire dans laquelle un jeune Donald Trump est décrit comme le héros. Cela pourrait-il être dramatiquement intéressant? Sûr. Mais voudrais-je jamais m’asseoir et le lire? Sûrement pas.

J’écoutais récemment un podcast (pardonnez-moi, je ne me souviens pas lequel) qui suggérait que The Hunger Games était peut-être la plus grande franchise de cinéma des années 2010, ce qui n’a laissé par la suite que peu ou pas d’empreinte culturelle. Je pense que cela peut être vrai: le battage médiatique autour de ces films était énorme à l’époque, mais en y repensant, il semble évident que la plupart de ce battage médiatique a été investi dans l’étoile montante Jennifer Lawrence au lieu de raconter l’histoire réelle à travers les quatre -saga de film. Le temps nous dira si le public souhaite vraiment revenir à une version cinématographique de Panem, en particulier à travers une histoire dont une version riche et privilégiée du méchant de l’histoire originale est présentée comme un héros sympathique.

La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents est prête à frapper les étagères sur 19 mai 2020, et nous prévoyons qu’une version de film arrivera dans un an ou deux.

