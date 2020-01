La présence de la collection Netflix Criterion s’agrandit avec 4 nouveaux films – / Film

Quatre autres films Netflix sont ajoutés à la Collection de critères. Tout comme Roma s’apprête à entrer dans l’histoire en tant que première version de Netflix à recevoir une sortie Blu-ray de Criterion Collection, le géant du streaming a annoncé que L’Irlandais, Histoire de mariage, American Factory, et Atlantiques rejoindra également la prestigieuse collection organisée de classiques désignés.

Netflix a été obstiné à maintenir sa stratégie de streaming sur les versions physiques, mais cela commence à changer. Roma sortira Criterion sur DVD et Blu-ray le mois prochain, et il sera bientôt rejoint par quatre nouveaux ajouts à la chaîne Criterion, ce qui signifie quatre nouvelles sorties physiques de films auparavant uniquement disponibles sur le géant du streaming.

“Incroyablement excité et honoré d’annoncer que THE IRISHMAN, MARRIAGE STORY, AMERICAN FACTORY et ATLANTICS rejoindront tous la Criterion Collection plus tard cette année!”, A annoncé le compte Twitter officiel de Netflix.

Les quatre nouvelles sélections sont disponibles pour les Oscars ou sont des chouchous critiques, comme Mati Diop‘S Atlantics, la soumission du Sénégal pour le meilleur film international qui n’a pas réussi à faire un signe de tête, mais qui a néanmoins fait la liste des films préférés de nombreux critiques de 2019, et est un bel ajout surprenant à Criterion.

Martin ScorseseL’épopée de gangster The Irishman, qui est en lice pour 10 Oscars, dont celui du meilleur film, marque le troisième film du réalisateur à figurer dans la collection, aux côtés de son œuvre d’époque luxuriante The Age of Innocence et de son épopée religieuse The Last Temptation of Christ. Il sera rejoint par un autre candidat au meilleur film, Noah Baumbach‘S Marriage Story, qui est en place pour 6 Oscars. Marriage Story rejoindra les autres films de Baumbach, Criterion, Frances Ha, The Squid and the Whale et Kicking and Screaming. L’usine américaine dirigée par Julia Reichert et Steven Bognar, quant à elle, est actuellement en lice pour le meilleur long métrage documentaire.

Chaque version de Criterion Collection comprendra des fonctionnalités spéciales exclusives, du contenu en coulisses, ainsi qu’un maître probablement supervisé par un cinéaste. Le communiqué Roma Criterion, qui arrive le 11 février, comprendra un maître numérique 4K supervisé par le réalisateur Alfonso Cuarón, ainsi qu’un nouveau documentaire sur la réalisation du film, avec des images en coulisses et une interview avec Cuarón, et plus encore.

Cela marque un changement passionnant pour la stratégie de film originale de Netflix, et qui indique que plus de titres Netflix recevront des versions physiques de Criterion sur toute la ligne. Quels films Netflix voudriez-vous voir ajoutés à la chaîne Criterion ensuite?

