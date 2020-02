La présentatrice de télévision Myrka Dellanos avoue l’amour de sa vie et ce n’est pas Luis Miguel!

15 ans se sont écoulés depuis la relation amoureuse entre Luis Miguel et Myrka Dellanos. Après si longtemps, la présentatrice de télévision continue de se souvenir de son ex-partenaire et de le flatter, même si elle ne semble pas avoir été si importante dans sa vie!

28 février 2020

L’animateur de télévision Myrka Dellanos et le chanteur Luis Miguel Ils ont eu une relation amoureuse de 2003 à février 2005.

On a parlé de mariage mais malheureusement, cela ne s’est jamais produit. En février 2005, elle a mis fin à la relation et peu de temps après, «Luismi» a été montrée publiquement aux côtés de l’actrice Aracely Arambula, avec qui il a eu deux enfants, Daniel et Miguel.

Luis Miguel et Aracely Arámbula (2005-2009).

Bien que les médias aient qualifié Myrka Dellanos de “triste et détruite” par la rupture, elle a confirmé par la suite qu’elle n’avait aucune rancune pour la séparation.

De plus, il définit Luis Miguel comme “un homme gentil, avec un grand cœur et beaucoup d’amour à donner”.

Mais malgré deux ans d’amour, et même en gardant de l’affection pour le Mexicain, Myrka Dellanos n’est pas d’accord pour dire que c’est “l’amour de sa vie”: “Jésus m’a aidé à aller de l’avant et m’a donné beaucoup de force pour surmonter les difficultés de la vie, pour devenir la femme forte que je suis aujourd’hui “, a-t-il déclaré.

Alors Luis Miguel, tu n’es pas indispensable!

.