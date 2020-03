– La princesse Beatrice envisage de changer sa date de mariage

Edoardo Mapelli, princesse Beatrice

La petite-fille de la petite-fille de la reine Elizabeth II prévoit d’épouser Edoardo Mapelli Mozzi le 29 mai.

La princesse Béatrice, petite-fille de la reine Elizabeth II, “réévalue” son intention d’épouser Edoardo Mapelli Mozzi le 29 mai, à la lumière de la nouvelle pandémie de coronavirus.

La fête, à laquelle assisterait la reine, se tiendrait au palais de Buckingham.

Une porte-parole du palais s’est entretenue avec BBC News et a déclaré que le couple voulait “éviter des risques inutiles”. Béatrice et Edoardo sont conscients des «préoccupations concernant les personnes âgées et les foules de gens».

La cérémonie officielle de mariage aurait lieu dans la chapelle royale du palais de St. James, à Londres, avant la fête.

La présence de la reine (93 ans) et de son mari, le prince Phillip (98 ans), n’a pas été confirmée lors de la cérémonie.

La famille du marié, à son tour, devrait voyager de son domicile dans la région italienne de Lombardie, l’une des régions d’Italie les plus touchées par la pandémie.