La princesse Beatrice veut-elle vraiment l’ex de son fiancé à son mariage?

Bien que nous ayons eu quelques mariages royaux ces dernières années, nous sommes toujours ravis d’entendre les nouvelles d’un autre. Cette fois, c’est la princesse Beatrice, la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Et les fans du monde entier ne pourraient pas être plus heureux pour elle.

Selon ., l’heureuse nouvelle que la princesse Beatrice envisageait d’épouser Edoardo Mapelli Mozzi, un promoteur immobilier prospère, a été révélée en septembre. Le couple s’est fiancé en Italie.

Un mariage royal est toujours un événement énorme, avec tellement de spéculations sur les détails tels que la robe, l’emplacement et surtout les invités. Étant donné que la princesse Beatrice a un grand cercle d’amis, il y aura très probablement beaucoup de personnes de haut niveau sur la liste des invités.

Cependant, une personne est quelque peu discutable: l’ex-fiancée de la princesse Béatrice.

Détails des fiançailles et du mariage

Selon Town & Country, le couple est prêt à dire «oui» en mai 2020. La princesse Béatrice et Mozzi échangeront leurs vœux à La Chapelle Royale, le palais St James puis la réception au palais de Buckingham, tout comme le prince William et Kate, Duchesse de Cambridge l’ont fait en 2011.

Le mariage ne manquera pas d’être incroyable, comme tous les mariages royaux; cependant, une chose sera différente. Contrairement aux mariages du prince William et de Kate, du prince Harry et de Meghan, de la duchesse de Sussex, et même de la sœur de la princesse Beatrice, la princesse Eugénie à Jack Brooksbank, les fans ne devraient pas commencer à planifier des soirées de visionnement. Il a été annoncé que les noces ne seraient pas télévisées.

La princesse Béatrice veut-elle vraiment l’ex de son fiancé à son mariage?

Les listes d’invités de mariage royal sont généralement assez énormes, avec la famille, les amis et les célébrités participant à l’événement passionnant. Maintenant que les plans de mariage sont en cours, de nombreux fans sont impatients de voir qui marque une invitation.

Le marié, Mozzi, est toujours en bons termes avec son ex, Dara Huang. Cependant, c’est un peu compliqué, car la princesse Béatrice souhaite que son futur mari et Huang gardent un peu plus leurs distances.

Qu’est-ce que ça veut dire? Selon Express, Mozzi et son ex ne prévoient pas de se remettre ensemble, et la princesse Beatrice peut être assurée que les choses sont strictement platoniques à ce stade.

Est-ce à dire que la princesse veut l’ex de son fiancé à son mariage? Bien qu’il reste à voir, il semble que la princesse Béatrice préférerait qu’elle ne soit pas là. Elle sait que Mozzi l’aime et que sa relation avec Huang est dans le passé, et bien qu’elle veuille un peu plus de distance, il a été rapporté que Huang avait été invité au mariage.

Avoir un ex à un mariage royal n’est pas inconnu

Alors que certaines personnes ne rêveraient pas d’inviter un ex à leur mariage, ce n’est pas inconnu pour la famille royale. Le prince Harry a invité non pas une, mais deux ex-petites amies sérieuses à le voir épouser Meghan, et il semble que la mariée était parfaitement bien avec Cressida Bonas et Chelsy Davy.

Cependant, nous savons que Meghan n’a jamais exprimé d’inquiétude ni de désir de distance comme la princesse Béatrice. Et bien qu’il n’y ait aucun moyen pour nous de savoir ce qui se passe derrière des portes closes, nous devons dire que nous sommes heureux que la princesse Béatrice soit suffisamment confiante pour lancer une invitation à l’ex-ex de Mozzi.