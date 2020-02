La princesse Diana est devenue plus célèbre après avoir quitté la famille royale, mais le prince Harry et Meghan Markle vont-ils le faire?

Nous commençons seulement à comprendre ce qu’est un post-royal

la vie ressemblera au prince Harry et à Meghan, duchesse de Sussex. Des rumeurs

d’un

Manoir Malibu à un duc de Sussex décontracté insistant pour que tout le monde

appelez-le “Harry”, sans le prince, cela ressemble à un monde différent sur

l’horizon.

La principale question qui préoccupe tout le monde – outre la façon dont

ennuyé la reine Elizabeth est vraiment avec cette paire – est à quel point nous allons

voir à l’avenir. Harry et Meghan disparaîtront-ils dans l’obscurité, ou

ils deviennent plus célèbres dans des circonstances complètement différentes?

Personne n’est certain. Mais si le destin de la princesse Diana enseignait

nous quoi que ce soit, c’est que la famille royale n’est pas le seul chemin vers la gloire.

Le prince Harry et Meghan Markle | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage)

La princesse Diana est passée de l’obscurité à la femme la plus célèbre

dans le monde

Au moment où Diana Spencer, 20 ans, a marché dans l’allée et est devenue la princesse de Galles, tout le monde connaissait son nom et voulait en savoir plus. Le mariage royal a été l’événement de la décennie, avec plus de 17 millions de foyers à regarder. Les gens ne pouvaient pas en avoir assez de la superbe jeune mariée qui a réalisé les rêves de conte de fées de tout le monde en devenant une vraie princesse.

Cependant, le rêve que Diana vivait s’est rapidement transformé en cauchemar. Elle et le prince Charles se connaissaient à peine lorsqu’ils se sont mariés. Leurs personnalités étaient incompatibles, et pire encore, Charles était secrètement amoureux d’une autre femme tout le temps. Il a ravivé sa liaison avec Camilla Parker Bowles alors qu’il était encore marié.

Charles et Diana se sont séparés, mettant ainsi fin à l’association de Diana avec l’entreprise. Cependant, les paparazzis n’ont pas cessé de traquer la princesse de Galles juste parce qu’elle et Charles se sont séparés. Les fans étaient plus fascinés que jamais de voir ce qu’elle faisait après son départ.

Diana, princesse de Galles à St Tropez | Michel Dufour / WireImage

La princesse Diana a aidé à inspirer la sortie royale du prince Harry

Les critiques adorent blâmer Meghan Markle d’avoir volé Harry

de sa famille aimante. Mais avant même son arrivée, le duc de Sussex avait

une relation tendue avec la renommée et l’intrusion des médias. Il n’a jamais aimé le

l’attention des photographes et leur a reproché la tragique tragique de sa mère

décès.

Et cette attention est venue sur les talons de la princesse Diana forgeant son propre nouveau chemin séparé de la famille royale. Juste avant l’accident, Diana sortait avec un milliardaire qui était sur le point de lui proposer. La presse est devenue obsédée par la prise de photos d’eux, qui a abouti à une poursuite en voiture à grande vitesse à Paris qui a causé sa mort.

Le prince Harry et Meghan Markle ne vont nulle part

Le prince Harry et Meghan Markle | Mark Metcalfe / .

Il y a de fortes chances que Harry et Meghan ne veuillent pas que les gens les oublient – maintenant qu’ils ont été coupés financièrement de la famille royale, ils auront besoin de leur solide nom pour gagner de l’argent pour vivre. Mais même s’ils voulaient se cacher des regards indiscrets, cela ne semble pas possible. Les fans sont encore plus curieux à propos de ce couple maintenant qu’ils sont des membres royaux techniquement à la retraite.

Si la princesse Diana avait vécu, elle serait probablement encore une

source infinie de fascination pour les fans royaux à cause de qui elle était en tant que

la personne. Il en va de même pour Harry et Meghan.