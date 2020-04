La princesse Diana savait très probablement que le prince Charles allait la tromper – mais elle l’a quand même épousé

Presque tout le monde peut convenir que le mariage du prince Charles et de la princesse Diana restera dans l’histoire comme l’une des unions les plus désastreuses de tous les temps. Cependant, la partie qui est discutable est la faute de tout cela.

Ce serait trop

simpliste de peindre Diana Spencer comme une jeune fille impressionnable qui était

plongé dans une situation impossible. Oui, elle hautement

sa nature émotionnelle l’a rendue mal adaptée à la famille royale. Et oui,

Charles la trompait pendant une grande partie de leur mariage. Mais vu comment

ce que la princesse de Galles savait de la famille royale et de son mari, ces infidélités

n’aurait pas dû être aussi choquant.

Il est assez facile de ressentir de la pitié pour la belle et gentille femme qui semblait lésée par la famille apparemment cruelle et insouciante dans laquelle elle s’est mariée. Cependant, il y a de fortes chances que Diana sache exactement ce qui va se passer au moment où elle dit: “Je le sais.”

Prince Charles et Diana, princesse de Galles | Jayne Fincher / Princesse Diana Archive / .

Les affaires de la famille royale n’ont rien de nouveau

Les membres de la famille royale britannique se sont engagés dans

affaires extraconjugales pendant des siècles. Curieusement, la reine Elizabeth ne serait jamais

tolérer le divorce parce qu’elle se considère comme une norme morale en tant que chef

de l’Église d’Angleterre. Pourtant, elle et d’autres monarques ne prennent pas un tel noir

et l’approche blanche en matière d’infidélité.

Il y a des rumeurs non confirmées selon lesquelles le prince Philip aurait trompé la reine plus tôt dans leur mariage. Et il n’est pas le seul. Les anciens rois d’Henry VIII à Edward VII n’ont souvent pas tenté de cacher leurs affaires à leurs femmes – c’était simplement une partie acceptée de s’asseoir sur le trône. À tort ou à raison, leurs femmes ont simplement accepté plusieurs maîtresses.

La princesse Diana savait que Charles aimait toujours Camilla

La princesse Diana | Anwar Hussein / .

Cela n’aurait eu lieu qu’après que Diana l’eut vue et

Le mariage de Charles était irrémédiablement rompu. Mais finalement, la princesse de Galles

s’est engagée dans ses propres affaires alors qu’elle était encore mariée. Charles n’était pas le

seulement un.

Le New York Post a rapporté que Diana avait trompé Charles avec son garde du corps Barry Mannakee en 1987, ainsi que le vendeur de voitures James Gilbey vers 1989, le marchand d’art marié Oliver Hoare, le rugbyman Carling et James Hewitt, dont certains fans royaux sont convaincus qu’il s’agit du prince Le vrai père de Harry (il jure qu’il ne l’est pas).

Il est indiscutable que Charles et Diana ont eu une expérience vraiment horrible et

mariage. Mais Diana savait-elle qu’il la tromperait? Il y a de fortes chances qu’elle

fait.