La princesse Love vient de faire le point sur son mariage avec Ray-J

La princesse Love et Ray J n’ont pas eu une relation facile mais ont toujours semblé se retrouver. Avec leurs dernières retombées, ils n’ont pas eu autant de chance. Le couple a récemment accueilli leur deuxième enfant ensemble et devrait être sur le nuage neuf – mais une récente révélation de Princess Love montre que leur fin de conte de fées ne peut pas inclure rester ensemble.

Princesse Love et Ray J 2017 | Paul Archuleta / FilmMagic

Des rumeurs font état de problèmes dans le mariage de Princess Love et Ray J

Le voyage de Ray J et de la princesse Love dans l’allée fut difficile. Les téléspectateurs de Love & Hip Hop Hollywood ont regardé la paire lutter contre les explosions majeures entourant les comportements de célibataire de Ray J et la princesse Love ne faisant pas confiance à son partenaire. Les deux hommes se sont séparés plusieurs fois, dont l’un a été provoqué par l’arrestation de la princesse Love à la Nouvelle-Orléans après une nuit de boisson et de disputes.

Source: YouTube

À un moment donné, ils se sont réconciliés et Ray J a proposé. Ils ont annoncé leur engagement en janvier 2016. Ray J a surpris sa petite amie de longue date avec une énorme bague en diamant halo taille coussin dans un avion privé pendant les vacances du Nouvel An.

Les choses se sont améliorées après une route rocailleuse pour les deux. Ils se sont mariés en août 2016 et accueillent leur premier enfant, une fille nommée Melody en 2018. Ils ont annoncé qu’ils attendaient un deuxième enfant en 2019. Mais leur bonheur a été de courte durée.

Ray J et Princess Love avec Melody 2019 | Denise Truscello / . pour BET

À l’automne 2019, la princesse Love est allée sur Instagram pour exprimer ses frustrations concernant son mari. Selon la future mère, les problèmes ont commencé lorsqu’elle a soupçonné Ray J de tricherie et il l’a nié. Il lui aurait alors demandé de déménager à Las Vegas avec leur famille et elle a dit non, citant que Vegas avait apporté des «distractions». Elle a ensuite accusé son mari de l’avoir abandonnée, leur fille et leur enfant à naître pendant plusieurs jours sans aucun moyen de le contacter et a demandé un divorce en conséquence.

Source: YouTube

Ray J s’est excusé publiquement, mais il semblait qu’il était trop tard. Elle aurait révélé au célèbre vlogger YouTube, Tasha K, qu’elle avait fini avec le mariage. Leur fils, Epik, est né le 30 décembre 2019.

La princesse Love confirme qu’elle et Ray J ne sont pas actuellement ensemble

Après leurs retombées publiques, Ray J est apparu sur The Wendy Williams Show et a déclaré son amour pour sa femme et sa famille tout en promettant de se battre pour leur relation. Il a également reconnu ses fautes. Malgré les excuses, il a révélé peu de temps après la naissance de leur fils que les choses ne s’étaient pas arrangées avec sa femme.

Source: Instagram

«Nous nous aimons et notre relation compte, certes, mais en ce moment, les enfants sont la seule chose qui compte», a-t-il déclaré à In Touch Weekly en janvier 2020. «Dans les relations, vous savez que vous traversez des hauts et des bas, etc. Je pense que nous devons juste nous assurer de traverser les hauts et les bas, qu’en ce moment nous restons unis pour nous assurer que les enfants sont en sécurité, heureux et confortables, et trouver le rythme. »

Il a ensuite demandé aux lecteurs de prier pour sa famille. Depuis son interview, lui et la princesse Love ont partagé séparément de jolies photos de famille d’eux-mêmes avec leurs enfants. Ray J a même partagé des vidéos Instagram de lui avec la princesse Love lors de sa séance de maternité et pendant les vacances. Pourtant, ils ne se sont pas réconciliés, selon la princesse Love.

Source: Instagram

Lors d’un segment de questions et réponses sur l’histoire Instagram de Princess Love, un fan lui a demandé si elle et Ray J étaient toujours ensemble. “Pas maintenant”, répondit-elle. “En ce moment, nous nous concentrons uniquement sur les enfants.”

Source: Instagram

Ray J avait précédemment dit la même chose à In Touch Weekly et clairement, les choses n’ont pas changé. Leurs médias sociaux ont également été révélateurs. Princess ni Ray J n’ont actuellement de photos les uns des autres sur leurs pages Instagram. Quoi qu’il en soit, bravo à eux de rester civils pour le bien de leurs enfants.