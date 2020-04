La princesse mariée arrive bientôt à Disney +

Disney a officiellement annoncé que le film classique des studios du 20e siècle, The Princess Bride, arrivera à Disney + le 1er mai.

L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux par les stars du film, Robin Wright et Cary Elwes.

Comme vous le souhaitez, @Cary_Elwes & @RealRobinWright. #ThePrincessBride est en streaming le 1er mai sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/MOSSVLip7k – Disney + (@disneyplus) 20 avril 2020

Une aventure de conte de fées sur une belle jeune femme et son seul véritable amour. Il doit la retrouver après une longue séparation et la sauver. Ils doivent combattre les maux du royaume mythique de Florin pour se retrouver. Basé sur le roman de William Goldman “The Princess Bride” qui a gagné son propre public fidèle.

Avez-vous hâte de voir «The Princess Bride» sur Disney +?

