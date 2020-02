La princesse Nokia canalise son “Harley Quinn” intérieur

Harley Quinn: Birds Of Prey fait sa part dans les théâtres, mais la princesse Nokia veut que cette énergie soit également partagée par la musique. L’artiste talentueux a déposé Everything Sucks la semaine dernière, bénissant les fans avec de la nouvelle musique. Le projet s’ouvre sur “Harley Quinn”, un single conflictuel et énergique qui claque. Un instrument électronique qui ressemble à un bourdon mélangé à un ukélélé robotique imprègne le disque, lui donnant une ambiance de danse.

La princesse Nokia ne perd pas de temps à pomper l’énergie sur celui-ci. “Harley Quinn” sonne comme si cela fonctionnerait mieux dans un festival de musique, où des milliers de personnes dans la foule pourraient se déchaîner. Nokia est agressif, mesquin et sexy à la fois sur “Harley Quinn” et inspirera sûrement plusieurs mèmes “d’humeur”. Même si la musique électronique n’est pas votre truc, ce single frappe.

Paroles Quotable

Bienvenue au cirque

Je cause une perturbation

J’ai la tête tordue

Je suis un peu ennuyeux

Je suis grossier, je suis malade

Je suis trop légitime pour arrêter



.