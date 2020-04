La princesse Sofia de Suède troque la couronne contre une robe pour devenir infirmière et aider à faire face à la crise des coronavirus

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons lutter contre le coronavirus

La pandémie de coronavirus a mis en échec les différents systèmes médicaux du monde. De nombreux hôpitaux manquent de ressources et de matériel, Cela a amené de nombreuses personnes à s’unir avec une seule cause: aider.

Grâce aux dons en espèces ou au transport de fournitures indispensables, les hôpitaux voient progressivement le jour, mais ce sont des moments difficiles et maintenant l’aide de n’importe quelle source est la bienvenue.

Pour la princesse Sofia de Suède, c’est une réalitéCela ne peut être surmonté que dans son ensemble. Elle aurait pu rester à la maison en suivant les précautions pour éviter d’être infectée, mais elle a décidé de se porter volontaire pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Après avoir suivi un cours de médecine, Sofia a été certifiée comme assistante de médecins et d’infirmières dans un hôpital de Stockholm. La tâche à laquelle elle collaborera sera de désinfecter les outils et d’assister les experts de toutes les manières possibles. Ce qui signifie un contact direct avec le virus.

“Dans la crise actuelle dans laquelle nous nous trouvons, la princesse veut contribuer volontairement avec la main-d’œuvre dans les soins médicaux », a rapporté cette semaine Margareta Thorgren, attachée de presse de la Maison royale suédoise.

La princesse n’était pas la seule à avoir été impliquée dans l’aide à son pays et la lutte contre COVID-19. Sarah Ferguson et sa fille Eugenia ont approché divers hôpitaux en Angleterre offrir des fournitures médicales et visiter les malades.

Partagez cette note pour inciter plus de gens à rejoindre le combat avec les médecins qui font face à la pandémie quotidiennement.