La prochaine apparition de Daredevil MCU aurait été révélée

Cela fait maintenant plus d'un an que Daredevil La saison 3 a frappé nos écrans, mettant fin à la série Netflix, mais depuis lors, les fans n'ont pas cessé de faire campagne pour que Man Without Fear de Charlie Cox soit ramené d'une certaine manière et intégré au MCU. Et bien que Marvel ne soit autorisé à faire aucun mouvement avec l'un des défenseurs pendant au moins un an ou deux – en raison d'obligations contractuelles – nous savons déjà que Kevin Feige and co. ont bien l'intention d'amener le groupe dans leur univers cinématographique, même s'il semble que quelques-uns des héros puissent être redémarrés avec de nouveaux acteurs.

Mais pour Matt Murdock en particulier, nous vous avons déjà dit que Cox est susceptible de reprendre le rôle dans les futurs films MCU, qui a apparemment été corroboré par MCU Cosmic également. Et maintenant, nous entendons un peu plus sur la situation, avec nos sources – les mêmes qui nous ont dit que les Inhumains seront redémarrés et apparaîtront dans Mme Marvel, un film Nova est déjà en développement actif et sur le Rey / Palpatine twist dans The Rise of Skywalker, qui ont tous été confirmés depuis – disant que la prochaine apparition de Daredevil MCU a été décidée.

D'après ce qu'on nous a dit, ce sera Spider-Man 3 où il se présentera ensuite, et cela correspond assez bien aux rapports précédents qui ont déclaré que Murdock aiderait Peter Parker maintenant qu'il a besoin d'un avocat après avoir été démis de ses fonctions à la fin de Far From Home. On ne sait pas dans quelle mesure il va prendre en compte les choses et si son rôle s'étendra à l'ensemble du film ou ce ne sera qu'une brève partie pour rappeler au public qu'il est toujours là dans le MCU, mais le prochain troisquell marquera en effet son prochain apparition dans la franchise.

Bien sûr, avec Spider-Man 3 encore dans quelques années, nous voulons souligner que le studio pourrait finalement changer d'avis et le sauver pour un autre film à la place. Mais pour le moment, c'est la route qu'ils empruntent et apparemment, cela mènera à des choses excitantes pour le Defender dans le MCU. Après tout, un film autonome et une quatrième saison de la série à succès auraient été envisagés, Feige étant apparemment un très grand fan de la représentation de Cox par le héros.

Mais n'allons pas trop loin devant nous. Pour l'instant, Spider-Man 3 semble être l'endroit où vous verrez Daredevil dans le MCU ensuite, et étant donné que ces informations proviennent des mêmes sources qui nous ont également dit que Feige voulait que Cox revienne dans le rôle en premier lieu, qui a fait confiance à l'initié hollywoodien Daniel RPK depuis, nous n'avons aucune raison d'en douter.