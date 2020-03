La prochaine «destination finale» reste Canon, dans le monde des premiers intervenants

Alors que nous prions les dieux de l’horreur pour un nouveau A Nightmare on Elm Street ou le vendredi 13, nous sommes déjà au milieu d’une renaissance de la franchise avec Halloween, et le prochain Texas Chainsaw Massacre and Scream.

Une franchise dont on ne parle pas assez est celle de Destination finale, que New Line Cinema a sorti en 2000. Dans le film mettant en vedette Devon Sawa, après qu’un adolescent a une vision terrifiante de lui et de ses amis mourant dans un accident d’avion, il empêche l’accident que la mort les traque, un par un. .

Certains bons, certains mauvais, et certains fantastiques hors de ce monde, il y a eu plusieurs suivis qui nous ont conduits à l’ère des «remakes». Nous avons annoncé en janvier dernier que Destination finale était en cours de réoutillage avec les auteurs de la suite de Saw Patrick Melton et Marcus Dunstan mis à stylo le script.

Cependant, une nouvelle interview avec le créateur de la franchise Jeffrey Reddick et producteur Craig Perry révèle qu’il est en fait canon et se déroule dans l’univers de la destination finale.

“Je pense que” redémarrer “est probablement trop fort d’un mot, cela donne l’impression qu’ils vont tout changer, mais c’est définitivement un film sur la destination finale”, a déclaré Reddick à Yahoo! avec Bloody Disgusting confirmant que le film reste entièrement canonisé.

“Craig est le maître de la création d’ouvertures et de décors fous”, ajoute-t-il. «Il m’a dit quelques choses qui se produisent dans celui-ci et ça va être très amusant. Cela ne ressemblera pas à un film de destination finale à gagner de l’argent. “

En fait, Perry a taquiné que la suite se déroulerait dans le monde des premiers intervenants!

«Nous voulons que cela se fasse dans le monde des premiers intervenants: ambulanciers, pompiers et policiers», révèle Perry.

«Ces personnes font face à la mort en première ligne tous les jours et font des choix qui peuvent faire vivre ou mourir des gens.»

Surveillez cet endroit pour d’autres mises à jour au fur et à mesure.

Comme le note THR précédemment, les scénaristes Melton et Dunstan sont des vétérinaires d’horreur mieux connus pour avoir écrit quatre des films Saw. Ils ont été gagnants de la troisième saison de Project Greenlight et ont également écrit The Collector, The Collection et Piranha 3DD. Ils ont écrit Scary Stories to Tell in the Dark pour CBS Films et travaillent avec les producteurs d’horreur Platinum Dunes sur un projet d’horreur de Noël sans titre mis en place chez Sony et The Reckoning at Paramount.

