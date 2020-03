La production a-t-elle dû arrêter le tournage tôt?

Au-dessous du pont, la saison 8 a cessé de filmer tôt, probablement en raison de la pandémie de coronavirus. Le capitaine Lee Rosbach a commencé à partager des photos et à tweeter la semaine dernière alors qu’il rentrait chez lui à Fort Lauderdale, en Floride.

Il a observé des plages vides le long du tronçon du «Strip» de Fort Lauderdale. Rosbach a partagé une photo sur Instagram et a écrit: «Pas un diker sur la plage de Lauderdale. Spring Break 2020 présenté par #coronavirus. Tous les amateurs de plage interdits. Aujourd’hui à 17 h, tous les restaurants et bars ferment pendant 30 jours. Soyez prudent et faites preuve de bon sens. »

Sur Twitter, Rosbach a écrit: «Je suis de retour. Va se reposer, puis se réengager. Sois prêt.” Le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Mediterranean a répondu: «Bienvenue chez vous!»

Le tournage a peut-être été raccourci

Robach et Bravo n’ont pas confirmé si le tournage s’était arrêté tôt, mais une source anonyme a déclaré que le tournage de Page Six s’était arrêté avant deux chartes. “Ils se préparent tôt et ramènent tout le monde à la maison”, a déclaré la source anonyme. “Il y avait quelques autres [yacht] des chartes qu’ils étaient censés filmer et qui n’apparaîtraient pas. »

Malgré le calendrier de tournage plus court, la source a ajouté que la saison ne serait pas nécessairement impactée de manière significative. La saison aurait été tournée dans les Caraïbes.

Rosbach a été accueilli par un héros alors que son chien Oscar attendait avec impatience le retour de son père. «Oscar n’attend pas si patiemment que son père arrive de l’étranger. #mansbestfriend #mybiggestfan #unconditionallove », a partagé Rosbach avec une vidéo de son chien attendant avec impatience son retour. La voix de l’épouse de Rosbach, Mary Anne, est entendue dans la vidéo demandant à Oscar s’il est prêt à voir son père papa.

La série revient enfin aux Caraïbes

La série s’est déplacée à Tahiti puis en Thaïlande après qu’un ouragan dévastateur dans les Caraïbes ait détruit une bonne partie du paysage en 2017. L’ouragan Irma a également touché de nombreux membres de la distribution, Rosbach et le ragoût en chef Kate Chastain résidant tous les deux en Floride à l’époque. “Évacué vers un hôtel à Orlando en attendant #HurricaineIrma Je ne peux pas croire les dégâts que je vois dans tant de mes endroits préférés des Caraïbes”, a tweeté Chastain.

Rosbach a traversé la tempête à la maison et n’avait pas de pouvoir. «Nous avons, en plus d’aucune perte de courant Internet maintenant. Je devais monter dans ma voiture pour sortir ça sur mon téléphone. Je ne sais pas si je peux tweeter la tonite ou non », a tweeté Rosbach.

Il a partagé son expérience avec la tempête. “Irma était une dame énervée”, a déclaré Rosbach dans un original numérique Bravo. «Je veux dire, elle était chaude! Si vous avez pris quelque chose de bâtons de ramassage. Voilà à quoi ressemblaient les bateaux là-bas. Empilés partout. Juste sur la route et les maisons des gens et sous les maisons. C’est horrible et nous n’avons que des vents de catégorie 1 où j’habite. ” Il se souvient également d’avoir été privé d’électricité pendant 10 jours.

L’ouragan Irma a frappé les Caraïbes en tant qu’ouragan de catégorie 4. Yacht Harbor a partagé des photos de certains des yachts qui ont été détruits dans les Caraïbes. Un bateau de production sous le pont a coulé lors du tournage en février également. Personne n’a été blessé.