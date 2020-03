– La production d’American Idol s’est arrêtée

Ryan Seacrest, hôte d’American Idol

Les participants ont été renvoyés chez eux pour pratiquer la distanciation sociale due au coronavirus.

La production de la saison en cours d’American Idol a cessé au milieu de la pandémie de coronavirus.

Selon TVLine, les candidats qui avaient réussi les épreuves d’élimination ont été renvoyés chez eux, les responsables de la santé exhortant les gens à rester à l’intérieur et à pratiquer la distanciation sociale pour empêcher la propagation du virus.

On pense que le personnel de production travaille à distance sur l’émission, et les épisodes devraient continuer à être diffusés comme prévu jusqu’au début des émissions en direct, qui devaient commencer à la mi-avril, avec les juges Luke. Bryan, Lionel Richie et Katy Perry enceinte, avec l’hôte Ryan Seacrest.

La décision fait suite à des mouvements similaires d’America’s Got Talent, qui a été suspendu la semaine dernière après des jours d’auditions sans public, et des émissions-débats comme The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers and Le Wendy Williams.

Covid-19 a également retardé la production de plusieurs films à succès, tels que Jurassic World: Dominion et The Batman, et a reporté la sortie du nouveau film de James Bond No Time to Die et Disney’s Mulan, entre autres.

