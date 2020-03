La production de Fantastic Beasts 3 reportée en raison d’un coronavirus – / Film

Une semaine avant le début du tournage du dernier épisode de la série dérivée de Harry Potter au Royaume-Uni, Warner Bros a reporté la production de Bêtes fantastiques 3 au milieu des problèmes de coronavirus. Le film est l’une des dernières sorties majeures d’Hollywood à retarder son tournage pour freiner la propagation du coronavirus, alias COVID-19, suivant les étapes d’autres productions reportées comme Warner Bros. ‘The Batman.

Même la magie ne pouvait pas maintenir Fantastic Beasts 3 en marche. Variety rapporte que Warner Bros. reporte la production du troisième opus de Fantastic Beasts et Where to Find Them, juste une semaine avant le début du tournage du film au Royaume-Uni.

La nouvelle n’est pas une surprise, car la plupart des grandes productions hollywoodiennes ont reporté le tournage à la suite de la propagation croissante du coronavirus, déclaré pandémie par l’Organisation mondiale de la santé la semaine dernière. Mais Variety rapporte que Warner Bros espérait qu’ils pourraient continuer comme prévu pour Fantastic Beasts 3, qui devait tourner sur une scène sonore à Liverpool, où le studio prévoyait de déplacer The Batman après avoir reporté le film de bande dessinée.

Comme la plupart des autres productions qui sont au point mort à cause de la pandémie de coronavirus, on ne sait pas si le report affectera la date de sortie de Fantastic Beasts 3, qui devait sortir en salles le 12 novembre 2021. Le film, réalisé par David Yates, apporte Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller et Dan Folger dans la dernière aventure de globe-trotter qui serait sûrement difficile à filmer avec la pandémie affectant gravement les voyages internationaux. Alors que les détails de l’intrigue pour le film sont cachés, une bonne partie de Fantastic Beasts 3 se déroulerait au Brésil.

Mais, que nous le voulions ou non, Fantastic Beasts 3 finira par arriver en salles à un moment donné. Malgré un accueil critique médiocre pour les récentes entrées dans la franchise Wizarding World – le dernier film ayant obtenu le score le plus bas de Rotten Tomatoes de tous les films de Harry Potter – la série est toujours l’une des meilleures franchises de Warner Bros., avec plus de 1,4 milliard de dollars dans le monde. jusque là.

