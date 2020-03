La production de “Loki” et “Wandavision” est suspendue en raison du coronavirus

Le Coronavirus continue de frapper Disney, car Deadline a confirmé que la production des séries Marvel Disney +, “Loki” et “Wandavision” a été suspendue.

Les émissions Marvel qui sont en pré-production continueront d’être travaillées à la maison.

Plus tôt cette semaine, le tournage de “The Falcon and the Winter Soldier” de Marvel a été suspendu, car les acteurs et l’équipe ont dû suspendre le tournage et revenir de Prague en raison d’un blocage du gouvernement.

Et de nombreux autres films d’action en direct ont également été mis en attente, y compris le prochain film de Marvel “Shang-Chi et la légende des dix anneaux”.

Espérons que ces retards n’auront pas d’incidence sur la date à laquelle les émissions seront disponibles sur Disney +, mais cela va être un problème que nous allons avoir pendant longtemps. Puisque personne ne sait combien de temps durera cette crise et quand le tournage pourra reprendre, ni l’effet d’entraînement que les retards auront sur d’autres projets comme «Moon Knight» ou «She-Hulk».

