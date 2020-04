La production de Northman est la plus grande jamais réalisée par Robert Eggers – / Film

Robert Eggers s’est imposé comme un cinéaste passionnant à regarder avec des films d’horreur à petit budget élégants comme The Witch et The Lighthouse, mais il pourrait juste se surpasser avec son prochain film, The Northman. Le réalisateur a été contraint de modifier son processus de préparation pour la production de The Northman, non seulement en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a fermé les productions à travers le monde, mais parce que Eggers prévoit que l’épopée viking du 10e siècle sera sa plus grande film encore.

Dans une interview avec IndieWire, le directeur de The Lighthouse a décrit comment lui et son équipe travaillent à travers la pandémie de coronavirus, qui a mis Hollywood au point mort. Comme si préparer une production à travers une pandémie ne pouvait pas être assez difficile, Eggers fait face au fait que le Northman sera probablement son plus gros projet à ce jour.

“L’échelle est tellement énorme et il y a tellement plus d’endroits et de choses que je ne pourrais pas tout faire ou connaître chaque accessoire moi-même”, a déclaré Eggers. “Ça a été un défi avec le nouveau film.”

Eggers a commencé sa carrière en tant que concepteur de production, obtenant son diplôme pour devenir un cinéaste indépendant bourdonnant dont les films méticuleusement stylisés et dérangés étaient clairement un produit de son expérience dans sa première carrière. Chaque détail a été pensé et chaque pièce complètement immersive.

Mais Eggers a du mal à maintenir ce niveau de précision avec The Northman, une épopée viking décrite comme «une histoire ancrée qui se déroule en Islande au tournant du Xe siècle et qui se concentre sur un prince nordique qui cherche à se venger de la mort de son père». C’est certainement son œuvre la plus étoilée à ce jour, avec un casting qui comprend Alexander Skarsgard, avec Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgard, et Willem Dafoe. Et tandis qu’Eggers maintient «une très petite équipe» qui continue de fabriquer des armures, de fabriquer des prothèses et de dessiner des story-boards, le réalisateur s’attend à «de nombreux emplacements» avec «beaucoup d’extras» qui nécessiteront une échelle plus grande que celle sur laquelle il a travaillé. avec avant:

“Il y a de nombreux endroits dans le film, donc nous recherchions constamment des endroits ou réévaluions les endroits que nous avons trouvés et nous construisons des décors là-bas. Nous concevons tous ces mondes, construisons ces villages, nous fabriquons des milliers de costumes et d’accessoires, entraînons les chevaux à faire ce dont ils auront besoin, concevons les plans des films. Il y a beaucoup plus de storyboard. En général, je ne scénarise que les scènes qui ont des effets visuels ou des animaux et des cascades, des choses où tous les départements doivent être sur la même page pour que cela fonctionne. Mais ce film, il y a rarement une scène qui n’est pas sur un bateau ou qui n’a pas beaucoup d’extras. Nous scénarisons la plupart du film, ce qui prend beaucoup de temps et nous continuons à le faire maintenant sur cette pause. “

Eggers écrit The Northman avec le poète et romancier islandais Sjón, basé sur une idée qui lui a été présentée par Skarsgard. Le film est monté avec New Regency et n’a pas encore de date de sortie. On ne sait pas quand Eggers peut commencer la production de ce film massif.

Articles sympas du Web: