La production de Stranger Things 4 suspendue en raison d’un coronavirus

J’en ai marre d’écrire des notes sur le coronavirus, mais cela n’a d’importance pour personne, ce qui est important, c’est tout ce qui se passe autour de la pandémie. Annulations d’événements massifs, report de la sortie des films ou suspension de la production des séries. Maintenant, c’est au tour de Stranger Things 4.

Nous recommandons également: Batwoman, Supergirl et Young Sheldon suspendent les enregistrements pour le coronavirus

Netflix vient d’annoncer qu’il suspendrait la production de ses films et émissions avant une crise sanitaire croissante résultant de COVID-19, selon un rapport Deadline.

La fermeture est effectuée par mesure de précaution et conformément aux interdictions de grands rassemblements, voyages et autres restrictions imposées par les autorités aux États-Unis et à l’étranger.

La longue liste comprend, comme nous l’avons déjà dit, Stranger Things 4, mais aussi des produits à venir comme la série Sex / Life avec Sarah Shahi.

Quant à The Witcher, le site ajoute que les productions Netflix tournées à l’extérieur de l’Amérique du Nord sont évaluées au cas par cas.

.