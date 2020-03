La production de «Supergirl» et «Batwoman» s’arrête au milieu d’un coronavirus

Warner Bros. Television Group a arrêté la production de plusieurs projets, dont The CW’s Supergirl et Batwoman, en raison de la pandémie de coronavirus.

Afin de minimiser la propagation du coronavirus, plusieurs studios ont décidé de suspendre la production de plusieurs projets par mesure de précaution. Aujourd’hui, Warner Bros. Television Group a confirmé la suspension ou le report de certains de ses 70 films et émissions de télévision, notamment Batwoman et Supergirl.

L’entreprise a fait la déclaration suivante:

«Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19 et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70+ séries et pilotes actuellement en tournage ou sur le point de commencer. La santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipages restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons de suivre les conseils des Centers for Disease Control ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées. »

En plus de Supergirl et Batwoman, les émissions affectées par l’arrêt incluent Young Sheldon de CBS, All Rise, God Friended Me, TNT’s Claws, OWN’s Queen Sugar, Epix’s Pennyworth et HBO Max’s The Flight Attendant.

L’annonce intervient le même jour où le casting et l’équipe de Flash ont été informés que la production de la série était suspendue à partir du 13 mars. Le tournage de The Flash, Supergirl et Batwoman a lieu à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Warner Bros. Television Group n’est que la dernière entreprise à avoir interrompu la production de bon nombre de ses projets au milieu du coronavirus. Aujourd’hui, Disney a également annoncé la suspension ou le report de la production de plusieurs projets de longs métrages en direct, dont le remake de The Little Mermaid.

Que pensez-vous des derniers arrêts? Faites-nous savoir ci-dessous et restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour les dernières nouvelles de Supergirl, Batwoman, et l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’industrie du divertissement à mesure qu’elle se développe.

Source: date limite