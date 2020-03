La production de “The Falcon and the Winter Soldier” de Marvel s’arrête en raison du coronavirus

Le tournage de la nouvelle série Disney +, The Falcon and the Winter Soldier de Marvel a dû fermer à Prague, en raison de problèmes avec le Coronavirus. Le gouvernement de Prague a fermé des écoles et imposé des restrictions sur les événements et les voyages.

Cette émission a déjà dû changer de lieu une fois auparavant, car elle tournait à Porto Rico, mais en raison d’un tremblement de terre, elle a dû changer. Bien que la majorité de la série ait déjà été tournée à Atlanta.

Selon Deadline, ce ne serait qu’un court tournage, qui a commencé vendredi et ne devait durer qu’une semaine.

La production à Prague a été arrêtée et tout le monde a été rappelé à Atlanta.

The Falcon and The Winter Soldier est prévu pour la première sur Disney + en août. Il est peu probable que ce changement de tournage entraîne un retard dans la sortie de la série, mais à mesure que le problème du coronavirus s’aggrave, le tournage sur d’autres films et émissions actuellement en production continuera d’avoir des problèmes similaires.

