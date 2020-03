La production de Walking Dead Saison 11 retardée en raison d’un coronavirus

Bien que Les morts qui marchent la saison 10 a encore cinq épisodes de sa course à parcourir, le travail était déjà prêt à commencer sur la saison 11. Alors que le tournage n’était pas encore à l’horizon, la pré-production était déjà en cours, mais le bouton pause a maintenant été frappé sur le drame post-apocalyptique en raison de la pandémie de coronavirus.

Étant donné que la peur de la santé mondiale entraîne le report ou l’annulation de tout grand rassemblement de personnes, TWD est la dernière émission de télévision à être victime de l’épidémie. Cependant, les fans ne devraient pas trop s’inquiéter, car ce n’est pas encore tout à fait la fin du monde. La date limite note que la showrunner Angela Kang et son équipe d’écrivains vont toujours continuer à écrire leurs scripts pour la prochaine saison, ils le feront simplement à distance. Cela dit, le point de vente révèle que la production sera éventuellement repoussée à la saison 11, probablement de trois à quatre semaines.

Fear the Walking Dead est également touché par des problèmes de santé. Le tournage se poursuivait lors de la sixième saison à venir du spin-off, qui débutera en juin, avec une pause déjà prévue la semaine prochaine. Cependant, le tournage est maintenant retardé de trois semaines de plus en raison de la crise du COVID-19. Contrairement à de nombreuses émissions de télévision, elles ont une date de début prévue pour la production – le 13 avril.

Quant à la saison 10 actuellement diffusée de TWD, les fans n’ont rien à craindre car le tournage était déjà terminé il y a quelque temps. Beaucoup d’autres séries en cours n’ont pas ce luxe, cependant. Sauter un instant les univers de la bande dessinée vers DC et la programmation Arrowverse de The CW – y compris The Flash, Supergirl et Batwoman – ont vu leurs productions fermées indéfiniment. Vraisemblablement, le réseau prévoit quelque chose de similaire à AMC et reprendra le travail sur ces émissions dans environ un mois. Mais une fois que nous aurons une mise à jour officielle sur ce front, et Les morts qui marchent, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.