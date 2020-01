Nightmare Alley: la production du film Guillermo del Toro démarre officiellement

Après que le producteur J. Miles Dale est allé sur Twitter avec une mise à jour passionnante sur Nightmare Alley, Searchlight Pictures a officiellement annoncé que la photographie principale a commencé sur l’adaptation par Guillermo del Toro du roman à Toronto, Canada!

“Je suis inspiré et ravi d’être rejoint par cette distribution brillante”, a déclaré del Toro. “Kim Morgan et moi avons travaillé avec une grande passion pour apporter à l’écran le monde sombre et brut de William Gresham et maintenant nous sommes rejoints par un superbe groupe d’artistes et de techniciens pour lui donner vie.”

Nightmare Alley, écrit par del Toro et Morgan, sera basé sur le roman du même nom de William Lindsay Gresham, précédemment adapté dans un film de Fox en 1947. Le roman «suit les exploits de Stanton Carlisle, un arnaqueur impitoyable qui apprend les astuces du commerce carny et les utilise pour s’établir comme un gourou spirituel, s’attaquant aux riches et aux faibles. “

Bradley Cooper, nominé aux Oscars (Une star est née) sera le casting étoilé qui comprend les actrices lauréates de plusieurs prix Cate Blanchett (Où vas-tu, Bernadette?), Toni Collette (Héréditaire), Rooney Mara (La fille au tatouage de dragon) avec Willem Dafoe, nominé aux Oscars (Le phare) Ron Perlman (Hellboy), Mark Povinelli (De l’eau pour les éléphants), David Strathairn (Des milliards), Richard Jenkins (La forme de l’eau) et Holt McCallany (Mindhunter).

Le film de 1947 mettait en vedette Tyrone Power comme un jeune escroc ambitieux qui s’associe à une psychiatre encore plus corrompue que lui. Au début, ils apprécient le succès en volant les gens avec leur acte mentaliste, mais ensuite elle tourne les tables vers lui, manipulant le manipulateur à outrance.

Nightmare Alley sera réalisé par Guillermo del Toro, lauréat d’un Oscar, qui sera également producteur aux côtés de J. Miles Dale avec TSG Entertainment. Searchlight Pictures (anciennement Fox Searchlight) détient les droits de distribution mondiaux du film.

“Compte tenu de la profondeur de cette distribution incroyable, je considère comme un privilège de la liste de seaux de travailler avec eux tous avec le soutien de nos grands partenaires de Searchlight”, a déclaré Dale. “Ce sera une joie de regarder ces acteurs de classe mondiale et Guillermo élever mutuellement leur art dans cette nouvelle interprétation du roman fondateur de Gresham”, a déclaré le producteur Dale.

(Crédit photo: Backgrid Images)