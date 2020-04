La production en pause de la série sur la saison 2

Les fans devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour les nouveaux épisodes de cette série originale Disney +. Au cours d’un Instagram Live, cependant, Joshua Bassett, membre de la distribution, a partagé que la saison 2 valait bien l’anticipation. Voici ce que Joshua Bassett a partagé sur les futurs épisodes de High School Musical: The Musical: The Series.

Disney + a renouvelé sa série originale, «High School Musical: The Musical: The Series» pour sa deuxième saison

Le casting d’East High School se prépare pour leur prochaine production scénique. Cette fois, a révélé Disney +, le casting de High School Musical: The Musical: The Series, aborde un conte aussi vieux que le temps – Beauty and the Beast. Une publication sur Instagram a révélé que la première saison de la saison 2 avait été lue en février 2020.

Ce n’était que quelques semaines après la finale de la saison 1, qui, honnêtement, a laissé les téléspectateurs sur un peu d’un cliffhanger. Bien que certains fans s’attendent à ce que la saison 2 soit diffusée sur Disney + en 2020, Joshua Bassett a déclaré que le casting avait cessé de filmer en raison de la distanciation sociale et des ordres de rester à la maison.

Olivia Rodrigo et Joshua Bassett de «High School Musical: The Musical: The Series» de Disney + | Kevin Winter / .

“High School Musical: The Musical: The Series” a depuis interrompu la production des futurs épisodes

En raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), certains acteurs de cette série originale de Disney + se sont tournés vers les médias sociaux pour se connecter avec les fans. Pour un Instagram Live avec Any Gabrielly, Joshua Bassett a discuté de son expérience avec High School Musical: The Musical: The Series.

Lorsqu’on lui a demandé des spoilers sur la deuxième saison de la série, Joshua Bassett, qui incarne Ricky, a refusé de partager quoi que ce soit sur l’intrigue. Il a toutefois déclaré que High School Musical: The Musical: The Series avait interrompu la production.

“Je ne gâcherai rien au sujet de la deuxième saison, mais je vous dirai que nous avons évidemment dû continuer à filmer, mais ce que nous avons fait jusqu’à présent est mon préféré jusqu’à présent”, a déclaré Bassett. “Cela a fait sauter la première saison du parc, donc je suis super content que les gens puissent voir la saison prochaine, je suis excité à ce sujet.”

Ce ne serait pas la première production Disney touchée par la pandémie de coronavirus. Les films ont depuis migré vers la plate-forme de streaming de l’entreprise avant la date prévue, notamment Frozen 2 et Pixar’s Onward. Disney a reporté la première théâtrale de Black Widow de Marvel et l’adaptation en direct de Mulan.

Quand aura lieu la prochaine saison de cette première fictive?

La saison 2 de High School Musical: The Musical: The Series devait être diffusée à l’automne 2020 – environ un an après la première de la saison 1. Cependant, Disney a modifié le calendrier de sortie des films et de l’école de télévision Marvel, donc potentiellement, la date de sortie pour ce mockumentaire Disney + peut changer.

Il n’y a jamais eu de date de sortie officielle pour High School Musical: The Musical: The Series Season 2. Pourtant, les téléspectateurs ont hâte de voir comment se déroulera la prochaine production à East High School. Jusqu’à la première saison, les fans peuvent regarder des épisodes de High School Musical: The Musical: The Series Season 1 sur la plateforme de streaming de Disney.

