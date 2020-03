Entrevue avec CS: ​​la productrice Pippa Harris sur les défis de 1917

La productrice Pippa Harris a récemment rencontré ComingSoon.net pour discuter des défis liés à la réalisation d’un film de guerre épique et primé aux Oscars 1917, qui est désormais disponible en Digital HD ainsi qu’en 4k / Blu-ray. Elle discute également de son partenariat de longue date avec Sam Mendes et de ce que cela fait de travailler avec le grand Roger Deakins. Consultez l’interview ci-dessous et cliquez ici pour acheter 1917 sur Blu-ray!

ComingSoon.net: J’apprécie vraiment que vous ayez pris le temps de me parler du film 1917. Je veux juste dire tout de suite, félicitations pour le succès du film. Je l’ai vu. Je l’ai aimé. Je pensais que c’était un grand film et une merveilleuse réalisation technique pour vous.

Pippa Harris: Merci merci beaucoup.

CS: En parlant des aspects techniques du film, en particulier du long plan en une seule prise, est-ce ainsi que le film a été conçu à l’origine? Ou était-ce quelque chose qui a été présenté plus tard?

Harris: Non, c’était dès le départ. Donc, le tout premier plan que Sam a fait, dans ce plan sur la première page, il a dit: “Le film semblera être un plan continu.” Donc, je pense que dès la première fois qu’il a commencé à y penser, c’est ce qu’il a vu dans son esprit. Et au début, évidemment, il a écrit le plan de son propre chef, mais après que nous en ayons discuté, nous avons pensé qu’il serait probablement judicieux de faire venir un autre écrivain, et c’est là que Krysty Wilson-Cairns est entré. a toujours été destiné à être abattu de cette façon.

CS: Quelle a été votre première réaction à cela? Avez-vous été découragé par le défi?

Harris: Non, j’étais complètement d’accord avec ça. Je pense que je pensais juste que c’était une idée fascinante, et je pense que si je suis totalement honnête, je ne m’attendais pas tout à fait à certains des défis que cela soulèverait plus tard, où nous avons commencé la production. C’était juste une façon très immédiate et viscérale de raconter une histoire. Et j’ai tout à fait compris le désir de Sam, parce que la première guerre mondiale est un si grand conflit et à une échelle si massive, qu’il a voulu pouvoir raconter cette histoire de manière très intime afin de la placer dans ce grand contexte. Il était donc tout à fait logique que vous essayiez de le filmer de cette façon.

CS: Quels étaient certains des défis qui ont surgi tout au long de la production?

Harris: Eh bien, je veux dire, tout le tournage en un seul coup, une fois que vous commencez à y penser, et bien sûr, dès que Roger Deakins était à bord et que nous avons commencé à en discuter, Roger a très tôt dit: «Eh bien, bien sûr, nous avons gagné ne pourra pas éclairer cela », car la plupart des emplacements sont extérieurs. Et si nous faisons cela en un seul coup, il n’y aura nulle part où mettre les lumières qui vont être, pour ainsi dire, à l’écart. Et donc, cela signifie que nous avons besoin de la lumière naturelle pour être cohérente à travers le film. Nous ne pouvons pas avoir un soleil éclatant pour une scène, puis un nuage sombre pour la suivante, car il est censé être tourné en même temps. Vous allez donc avoir besoin d’une météo uniforme. Et bien sûr, normalement, la météo est toujours un problème, si vous avez un grand nombre d’extérieurs. Mais normalement, vous pouvez couper autour de lui, donc vous pouvez tourner une scène qui est censée être ensoleillée, vous pouvez toujours la filmer sous la pluie. Cela n’a pas vraiment d’importance car vous pouvez simplement dire que c’est un autre jour. Nous ne pouvions rien faire de tout cela. Nous ne pouvions pas non plus couper et filmer, beaucoup de matériel intérieur parce que nous n’avions pas de décors intérieurs. Nous n’avions que quelques décors intérieurs, les différents bunkers dans lesquels les gens se trouvaient et la séquence des caves lorsque George rencontre la Française dans la cave.

Il y avait donc ce double coup dur de savoir que nous avions besoin de lumière naturelle, puis de savoir que nous avions besoin du temps pour être cohérent. Nous sommes donc tous devenus obsédés par la météo. Nous avions tous des applications météo différentes sur nos téléphones et nous avions un gars spécial que nous téléphonions tous les matins. C’était une sorte de lutteur météorologique, qui nous dirait exactement à quel moment de la journée la couverture nuageuse allait arriver, et selon l’endroit où nous étions et la vitesse du vent. C’est donc devenu, dans la mesure du possible, une sorte d’anticipation exacte du moment où nous pourrions obtenir le coup de feu. Mais d’une certaine manière, cela a ajouté à l’exaltation de la fusillade parce que cela signifiait que lorsque les conditions étaient réunies, vous deviez partir. Nous devions tous être préparés et prêts à partir quand le temps était bon, de sorte que, en soi, c’était plutôt grisant.

CS: Diriez-vous que c’est la production la plus difficile sur laquelle vous avez travaillé?

Harris: Oui, c’était parce que c’était comme si nous étions en territoire inconnu. C’était comme si aucun de nous n’avait visiblement tourné de cette façon auparavant, donc nous ne savions pas vraiment les réponses à chaque question. Mais ce qui était vraiment excitant, c’était qu’il semblait plus collaboratif, je dirais, que les autres films sur lesquels j’ai travaillé parce que tout le monde travaillait ensemble et dépendait les uns des autres, et nous étions tous en quelque sorte en train de résoudre des problèmes en même temps, donc le département de conception travaillait en étroite collaboration avec l’équipe de production et le département des lieux et les acteurs et Krysty elle-même, qui était la co-scénariste avec Sam, nous étions tous en contact tout le temps tous les jours parce que nous étions en quelque sorte en train d’avancer en termes de notre préparation.

L’autre chose qui était inhabituelle, c’est que nous avons eu une longue période de préparation avec les acteurs. Très souvent, lorsque vous travaillez sur un grand film, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir les acteurs bien avant vos dates de tournage, car ils ne sont pas disponibles. Et nous avons eu beaucoup de chance que George et Dean soient disponibles et très désireux de faire des répétitions. Ils sont donc montés à bord des mois avant le début du tournage, et ont évidemment fait un certain entraînement physique, mais ils sont également entrés dans le rythme des scènes pour qu’ils connaissent les scènes à l’envers. Et au moment où nous avons commencé à tourner, ils habitaient en quelque sorte ces deux personnages avec une incroyable facilité et habileté. Ils ont vraiment juste vécu les scènes en les filmant.

CS: En parlant de George et Dean, les deux acteurs transmettent un sentiment d’innocence très particulier alors qu’ils traversent ce paysage rude qui contraste leurs regards jeunes et enfantins. Était-ce l’un des aspects clés de la distribution des rôles?

Harris: Ouais, eh bien, nous savions qu’ils devaient être tous les deux très jeunes, mais aussi que nous voulions qu’il y ait une différence entre eux, donc je pense qu’il y avait un sens dans lequel Schofield, le personnage de George, est un monde plus expérimenté, plus las soldat. Il en a vu plus que Blake. Il est là depuis plus longtemps. Et je pense que George parvient à le transmettre. Il a une sorte de réserve britannique pour lui, ce qui semble tout à fait vrai, tandis que Blake est plus ouvert, il est plutôt un chappy effronté, qui fait des blagues et essaie de faire rire les gens. Et il a toujours une sorte d’enthousiasme pour lui, que l’enthousiasme de George a clairement perdu depuis plus longtemps qu’il est là. Il était donc très important qu’ils se sentent différents les uns des autres, mais comme vous le dites, à la fois tout aussi innocents en termes de grand plan de la guerre et déchirants à cause de cela.

CS: Qu’est-ce que ça fait de travailler avec quelqu’un comme Roger Deakins?

Harris: Eh bien, c’est incroyable de travailler avec lui. Il est le plus grand directeur de la photographie vivant, et nous avons tous les deux travaillé avec lui plusieurs fois auparavant, donc nous aimons travailler avec lui. Et Sam en particulier a une relation presque télépathique avec lui. Vous savez, ils se connaissent tellement bien qu’ils peuvent en quelque sorte anticiper ce que les autres vont penser à un moment donné, et ils travaillent extrêmement bien ensemble. Sam peut presque, juste avec le coup de sourcil, dire à Roger que quelque chose fonctionne et vice versa. Ils ont donc une très, très bonne relation de travail.

CS: Avez-vous été surpris par l’acclamation universelle de 1917 reçue de la critique et du public?

Harris: Non, je veux dire, toute cette histoire de récompenses, pour être honnête, nous a tous pris par surprise parce que nous venions juste de terminer le film. Nous avons terminé en octobre, je pense que deux jours avant la projection du HFPA. Nous étions donc un peu épuisés parce que nous venions de terminer un programme assez serré, et nous étions ravis de pouvoir livrer le film à temps. Et puis, nous avons entrepris ce genre de voyage en montagnes russes en remportant les Globes et les BAFTA et en obtenant les trois Oscars. Donc, ça a été quelques mois extraordinaires, vraiment, comme rien d’autre. Et vraiment, vraiment délicieux parce que nous avons cela, contrairement à beaucoup d’autres films, nous étions en sortie en même temps, donc en plus d’être gentils et de nous donner des statuettes d’or à diverses cérémonies, la raison pour laquelle nous avions fait le le film était destiné à un large public pour aller le voir dans les cinémas. Et c’est ce qui se passait en même temps. Ce fut donc quelques mois vraiment merveilleux.

CS: Après avoir traversé ce tourbillon, quel processus avez-vous suivi pour préparer le prochain film? Est-ce une manière d’essayer de se dépasser après celui-ci? Ou s’agit-il simplement de trouver le bon script et d’y aller?

Harris: Oui, en tant que compagnie, Sam et moi faisons un mélange de films, de télévision et de théâtre, donc ce qui est génial, c’est que nous avons tout de suite, notre prochain projet est de déplacer la Lehman Trilogy, qui est une pièce que nous avions au Théâtre national ici et ouvre à Broadway dans quelques semaines. Alors Sam est allé directement dans ce sujet, nous répétons cela. Et nous faisons beaucoup de télévision, donc nous venons de terminer la nouvelle série de Penny Dreadful, et nous avons une autre série de Britannia, que nous faisons pour Sky et une autre série appelée The Midwife que nous faisons pour la BBC, donc nous suis juste occupé sur tous les fronts. Et oui, en termes de film, cela attend juste de voir quelles sont les différentes choses que nous avons dans les bulles de développement et qui semblent être la bonne chose à faire ensuite.

CS: Pouvez-vous parler de votre collaboration avec Sam Mendes?

Harris: Eh bien, c’est super. Je veux dire, nous sommes en quelque sorte les meilleurs amis depuis que nous sommes enfants, alors j’avais 11 ans quand je l’ai rencontré, et j’ai 50 ans maintenant, donc nous avons une sorte de relation de travail et d’amitié très étroites. Donc non, c’est génial et dans notre entreprise, nous avons maintenant depuis près de 20 ans et c’est toujours une entreprise relativement petite avec les mêmes personnes qui ont travaillé avec nous tout ce temps. C’est génial. Nous avons une relation de travail formidable.

CS: Que voulez-vous que les gens retiennent de 1917?

Harris: Eh bien, je pense qu’il y avait beaucoup de choses que nous voulions que le film transmette, mais je suppose pour moi, et cela peut être légèrement avec du recul maintenant, en regardant autour du monde et où nous sommes, ce n’est tout simplement pas de prendre la paix pour acquise, que Je pense que c’est vraiment très important quand vous voyez à quel point cette paix a été durement gagnée après la Première Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale, que nous ne devrions jamais tenir cela pour acquis et nous permettre de retomber dans ces types de conflits et divisions. Donc je pense que c’est la chose que je voudrais que les gens emportent.

