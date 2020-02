Il n’était pas impliqué dans le récent crossover “Crisis on Infinite Earths”, mais Keiynan Lonsdale est de retour Le flash pour le prochain épisode de l’émission. Intitulée «Death of the Speed ​​Force», elle sera diffusée le 10 mars et la promo ci-dessus nous donne un aperçu des retrouvailles que nous attendions tous, avec Barry et Wally partageant un câlin.

Malheureusement, il n’offre pas beaucoup plus que cela, car il est assez court, mais nous voyons que Wally donne également un avertissement terrible au Scarlet Speedster, lui disant que quelque chose ne va vraiment pas très bien avec la Speed ​​Force. . Le EP Eric Wallace a également taquiné qu’un méchant majeur de la bande dessinée qui n’avait pas été vu dans l’émission de télévision ferait ses débuts dans l’épisode. Qui cela peut être, nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais pour en savoir plus, voici le synopsis officiel:

WALLY WEST SPEEDS BACK IN CENTRAL CITY – Kid Flash (star invitée Keiynan Lonsdale) revient à Central City avec une attitude zen et de nouveaux tours dans sa manche. Bien que ravi de revoir sa famille, Wally confie à Barry (Grant Gustin) qu’il est revenu parce qu’il pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la force de vitesse. Pendant ce temps, Cisco (Carlos Valdes) revient de sa mission d’enquête à travers Earth-Prime. Brent Crowell a réalisé l’épisode écrit par Sam Chalsen et Emily Palizzi Gilbert.

Comme les fans le savent, Wally n’a pas fait une apparition sur The Flash depuis la saison 4, et en ce qui concerne Arrowverse dans son ensemble, nous ne l’avons pas vu depuis son bref passage sur le Waverider dans Legends of Tomorrow, de retour dans la saison. 3. Il est vrai qu’il a joué un rôle assez important dans les bandes dessinées liées à «Crisis», qui l’ont vu travailler avec Nyssa al-Ghul et The Ray pour essayer d’identifier les Parangons, mais ce n’était pas aussi excitant que de le voir dans le la chair.

Et comme les médias sociaux vous le montreront, les fans sont définitivement ravis de retrouver Wally en live-action. Quoi Le flash nous l’attendons, nous devrons attendre et voir, mais ne manquez pas “Death of the Speed ​​Force” lors de sa diffusion le 10 mars sur The CW.