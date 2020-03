La promo “ No Time To Die ” taquine le personnage de Lashana Lynch

Une toute nouvelle promo pour la dernière aventure de James Bond No Time To Die taquine le personnage 00 de Lashana Lynch en mission.

No Time To Die a peut-être été fortement retardé, mais le dernier film de James Bond est toujours déterminé à faire livrer ses produits à temps. Une toute nouvelle promo pour No Time To Die réalisée en partenariat avec Nokia taquine l’agent 00 de Lashana Lynch en mission. Dans la vidéo, le personnage de Lashana Lynch utilise le téléphone Nokia pour l’aider dans sa mission cruciale.

Vous pouvez consulter la promo du dernier film de James Bond ci-dessous.

La publicité No Time To Die x Nokia est courte et douce à 30 secondes, mais montre à quel point l’agent 00 de Lashana Lynch est cool et tactique. Nous voyons le personnage sauter des toits, descendre en rappel sur le côté d’un bâtiment et traquer des méchants. La publicité s’arrête juste avant que le personnage de Lashana Lynch soit sur le point d’intercepter les méchants, taquinant que son histoire se poursuivra dans une promo, alors attendez-vous à plus de ces vidéos No Time To Die à l’avenir. Dans le prochain film, Naomi, l’agent de Lashana Lynch 00, a remplacé James Bond, ce qui provoque très probablement des tensions entre les deux agents britanniques. Le film de James Bond devait sortir dans les cinémas le mois prochain mais a été retardé en raison de l’épidémie de coronavirus.

Voici le synopsis officiel de la prochaine aventure de James Bond No Time to Die:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira en salles le 25 novembre 2020.

Source: Nokia Mobile