La promo «This Is Us» de la saison 4, épisode 17 met en lumière un monde où Jack n’est pas mort et où nous sommes déjà brisés

Une nouvelle semaine, un nouveau chagrin – c’est la vie que les fans de This Is Us connaissent trop bien. Le mardi 10 mars, les téléspectateurs ont assisté au début de la querelle inévitable de Randall (Sterling K. Brown) et de Kevin (Justin Hartley) alors que Rebecca (Mandy Moore) acceptait son diagnostic. Puis, avant que le générique ne commence à rouler, la promo de This Is Us Season 4, Episode 17 a stupéfié les fans avec un teaser prévisualisant un monde où Jack (Milo Ventimiglia) n’est pas mort. Et pour être honnête, nous savons déjà que l’épisode de simulation nous détruira.

[Alertespoil:[Spoileralert:C’est nous Saison 4, épisode 16.]

«This Is Us», la saison 4 révèle que Randall imagine à quoi ressemblerait la vie si Jack vivait

Milo Ventimiglia dans le rôle de Jack dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Dans l’épisode du 10 mars de This Is Us Season 4 – intitulé “New York, New York, New York” – Kevin et Rebecca se dirigent vers la Big Apple pour la première du film de l’acteur. Mais avant le voyage, Randall raconte à Kevin et Kate (Chrissy Metz) un procès d’Alzheimer de neuf mois à Saint-Louis pour Rebecca. Kevin n’est pas d’accord avec la proposition, car il ne veut pas que leur mère soit partie pendant si longtemps. Cependant, Randall pense que c’est sa meilleure option.

Lorsque Randall arrive à New York, Kevin demande à son frère de ne pas mentionner l’essai clinique avant le lendemain. Il veut que Rebecca passe un bon moment et Randall est d’accord. Mais finalement, Randall dit à Rebecca de toute façon et les frères Pearson se disputent.

À la fin de la nuit, Rebecca dit qu’elle ne veut pas faire le procès d’Alzheimer. Au lieu de cela, elle veut passer le reste de sa vie à passer du temps avec sa famille. Randall et Kevin acceptent sa décision. Mais le conseiller municipal n’est pas trop content.

À la fin de l’épisode, les fans de This Is Us découvrent pourquoi Randall fait tant d’efforts pour trouver un remède à Rebecca – et cela se résume à la mort de Jack. «J’ai passé les 20 dernières années à me demander si j’aurais pu sauver papa. Et maintenant, j’ai eu la chance de sauver maman et tu l’as fait exploser », raconte Randall à Kevin.

Pendant ce temps, Kevin dit à son frère qu’il n’aurait pas pu sauver Jack de mourir après l’incendie. Randall dit ensuite: “Ne vous demandez-vous jamais ce que ça aurait été si papa n’était pas mort? S’il n’était pas revenu pour ce chien? Si nos vies se sont déroulées différemment? “

Pas Kevin. Mais Randall a «tous les jours». Ensuite, un flashback modifié de l’épisode dévastateur du Super Bowl est affiché. Jack est sur le point de retourner dans la maison de la famille Pearson en flammes pour le chien. Mais l’adolescent Randall (Niles Fitch) l’arrête.

“Papa, si tu rentres dans cette maison – alors aide-moi mon dieu – je passerai par cette porte d’entrée et je te chercherai moi-même”, crie Randall. Puis Jack regarde son fils et comprend. Il rejoint sa famille et les embrasse. Jack vit probablement.

La bande-annonce promotionnelle de la saison 4, épisode 17 de «This Is Us» pour «After the Fire»

Si vous étiez en larmes par l’image de Randall de Jack, restez à l’écoute. La fin de “New York, New York, New York” a mis en place ce qui va arriver dans le prochain épisode – intitulé “After the Fire” – qui sera diffusé le 17 mars. Dans la promo This Is Us Saison 4, Episode 17, le Le drame de NBC a révélé que les remarques de Randall à Kevin sont reprises lors d’une séance de thérapie.

“Je me demande à quoi ressemblerait ma vie si mon père n’était pas mort”, raconte Randall à son thérapeute. Puis des plans de Jack défilent. Et oui, c’est un peu déchirant compte tenu de ce que nous savons déjà.

Tout d’abord, Jack porte un toast au mariage de Randall et Beth (Susan Kelechi Watson). Bien sûr, le discours a été applaudi et Randall embrasse son père. Ensuite, une version plus ancienne de Jack est vue et il y a des aperçus de Kate et Kevin, qui semblent plus heureux que jamais. Kate a même une petite fille dans ses bras.

Enfin, la bande-annonce «After the Fire» se termine sur un clip gutwrenching. L’adolescent Randall apparaît aux portes de William Hill (Ron Cephas Jones) – avec Jack à ses côtés. «Je m’appelle Randall Pearson. Je pense que je suis ton fils », dit Randall. Maintenant, veuillez nous excuser pendant que nous pleurons pour l’éternité.

L’équipe ‘This Is Us’ taquine ce qui se passe dans ‘After the Fire’

Avant «After the Fire», This Is Us a présenté aux fans le thérapeute de Randall, le Dr Leigh (Pamela Adlon). Le 25 février, les producteurs exécutifs Elizabeth Berger et Isaac Aptaker ont expliqué ce qui se passerait lorsque le Dr Leigh reviendrait pour une autre session.

“Nous avons un épisode de thérapie à venir qui plonge vraiment, vraiment dans la psychologie de Randall d’une manière intéressante”, a déclaré Aptaker. «Nous ramenons Pam… Je ne veux pas en dire trop à ce sujet, mais elle commence à sonder la psychologie de Randall et ce qui le fait vibrer d’une manière vraiment, vraiment intéressante. Il lance l’un de nos épisodes les plus conceptuels que nous ayons jamais réalisés dans la série. “

Puis, le 10 mars, Berger et Aptaker ont donné quelques indices supplémentaires sur l’histoire de Randall alors que le Dr Leigh revient dans This Is Us Saison 4, épisode 17. Aptaker a confirmé que l’épisode «explorera un peu à quoi aurait pu ressembler la vie si Randall agi différemment »et Jack a survécu à l’incendie.

Berger a ensuite révélé comment cela se rattacherait à la séance de thérapie de Randall. Dit-elle:

Nous avons déjà vu que le thérapeute sait comment pousser les boutons de Randall de façon importante. Elle ne mâche pas ses mots et elle est vraiment bonne pour aller au fond des choses avec lui. Donc, la chimie et la tension entre les deux sont si intéressantes et si palpables dans cet épisode à venir. Nous explorons ces thèmes de «Et si mon père avait vécu, à quel point la vie serait-elle différente?» Et c’est tout ce qui va arriver.

Mais peu importe ce qui se passe, il semble que les fans de This Is Us devraient se préparer à un peu de chagrin. Après l’épisode du 10 mars, le créateur Dan Fogelman a averti les fans de “se préparer à l’impact”.

“Guys @SterlingKBrown la semaine prochaine est juste … il est hors des charts. Toute cette distribution est folle. Les écrivains sont fous. @ kenolin1 est vraiment fou », a écrit Fogelman sur Twitter. «Deux pour aller. Accrochez vous pour l’impact. #C’est nous.”

Alors restez à l’écoute. La saison 4 de This Is Us revient le 17 mars à 21 h. EST sur NBC.

