La promotion de Blu-Ray The Rise Of Skywalker gâte tout le film

Il ne reste plus qu’une semaine avant Star Wars: The Rise of Skywalker obtient enfin une sortie à domicile, avec la conclusion de la saga Skywalker arrivant sur Digital HD le 17 mars et sur DVD / Blu-Ray le 31 mars. Voyant que l’épisode IX était l’un des plus grands films de 2019, Disney / Lucasfilm a déterminé que presque tout le monde l’a déjà vu et qu’il n’y a pratiquement personne qui attend de le voir pour la première fois sur disque ou numérique.

Je veux dire, c’est ce que nous devons supposer étant donné l’itinéraire inhabituel emprunté par cette nouvelle bande-annonce pour la sortie à domicile. La promotion passionnante ne retient rien, non seulement pour indiquer clairement que Rey est secrètement la petite-fille de l’empereur Palpatine, mais aussi pour révéler la toute dernière scène du film, où l’héroïne de Daisy Ridley se rend à Tatooine et se déclare «Rey Skywalker».

Le dernier chapitre de la saga #Skywalker revient à la maison! Soyez l'un des premiers à obtenir Star Wars: #TheRiseOfSkywalker sur Digital 3/17 & Blu-ray 3/31!

– Star Wars (@starwars) 8 mars 2020

“C’est votre droit d’aînesse de gouverner”, entend-on raconter à son descendant le vilain méchant d’Ian McDiarmid, alors que des extraits du grand troisième acte sur Exegol sont présentés. “C’est dans ton sang. Notre sang. ” Sur des images de Rey l’air horrifiée par la forme de son ancêtre maléfique, un clip vocal de Leia lui dit: “Rey, n’aie jamais peur de qui tu es.”

La promo délivre ensuite quelques clichés du combat de Rey et Kylo Ren sur les ruines de l’Étoile de la Mort, avec les sages paroles du fantôme de Luke Force Force qui jouent par-dessus. «Nous avons transmis tout ce que nous savons», dit-il, dans la ligne désormais familière. “Un millier de générations vivent en vous maintenant … C’est votre combat.”

Ce matériel a été fréquemment utilisé dans le marketing de pré-sortie, bien sûr, mais la bande-annonce décide alors de se lancer sur les spoilers en abandonnant cette scène finale susmentionnée. Comme vous pouvez le voir sur le tweet, il y a des réactions mitigées à la promo dans les réponses ci-dessous.

Une chose qui nous passionne tous, cependant, est que Star Wars: The Rise of Skywalker est presque disponible pour posséder. Et vous pouvez le récupérer par vous-même en seulement neuf jours.