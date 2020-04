La promotion de la saison 4, épisode 18 de Riverdale taquine la romance de Betty et Archie au retour de la série CW

[Spoiler alert: Riverdale Season 4, Episode 17.] Que les guerres stan commencent. L’épisode du 15 avril de la saison 4 de Riverdale a ravivé l’espoir d’une romance avec Betty (Lili Reinhart) et Archie (KJ Apa), malgré ses relations avec Jughead (Cole Sprouse) et Veronica (Camila Mendes), respectivement. Mais que vous soyez fan de Bughead ou de Barchie, sachez simplement que le scénario ne fait que commencer. Dans la bande-annonce promo de Riverdale Saison 4, Épisode 18, Betty et Archie reprennent là où elles s’étaient arrêtées. Les téléspectateurs devraient donc probablement se préparer pour le prochain épisode, qui sortira après un autre bref hiatus.

Betty et Archie s’embrassent dans «Riverdale» Saison 4, épisode 17

L’épisode de Riverdale intitulé «Petite ville méchante» tente de s’attaquer à Hedwige et au pouce en colère. Le principal Honey (Kerr Smith) met fin à l’idée de Kevin (Casey Cott) de faire le spectacle pour la comédie musicale du printemps. Alors ses camarades de classe décident de chanter des chansons d’Hedwige au spectacle de variétés. Les paroles de la chanson ont également saigné dans la vraie vie de chacun.

En parlant avec TV Guide avant la sortie de l’épisode, Apa a taquiné la romance potentielle de Betty et Archie. “Il y a une chanson vraiment cool que Betty et moi avons ensemble, c’est plutôt sympa”, a déclaré Apa. «C’est agréable de les revoir comme des amis et de chanter ensemble. Et peut-être un peu plus. “

La scène en question se produit après des combats entre Archie et Veronica ainsi que Jughead et Betty. Archie dit à Veronica que Hiram (Mark Consuelos) ne va peut-être pas chez le médecin aussi régulièrement qu’il le prétend. Elle ne comprend pas pourquoi Archie n’a rien dit jusqu’à présent. «C’est ma vie, Archie. La vie de mon père. Comment pourriez-vous être aussi myope? ” elle dit.

Pendant ce temps, Betty confronte Jughead à propos de son travail scolaire et de son retard. Elle veut qu’il obtienne son diplôme à temps afin qu’ils puissent rester ensemble et avoir un avenir. Betty part pour Yale dans quelques mois et ne voit pas où il se dirige, l’appelant même «Jughead sans issue». Ensuite, les quatre personnages s’y attaquent en chantant «Cadavre exquis».

KJ Apa et Lili Reinhart de «Riverdale» | Andrew Toth / . pour New York Comic Con

Au début de l’épisode, Archie engage tout le monde à jouer en tant que groupe – appelé The Archies – pour l’émission de variétés. Mais les combats laissent Betty et Archie seuls à l’entraînement. Ils répètent “The Origin of Love” et dans un tour des événements, Betty et Archie s’embrassent. Il y a aussi quelques flashbacks pour mettre en évidence leur relation depuis le début.

Plus tard, Jughead et Veronica s’excusent auprès de leurs partenaires respectifs. Mais il y a une étincelle entre Archie et Betty. Ils se chantent «Wicken Little Town (Reprise)» depuis les fenêtres de leur chambre. Il se transforme ensuite en une séquence de rêve du couple dansant dans la chambre de Betty, faisant écho à la scène de la première de la série Riverdale.

Lorsque la chanson se termine, Betty et Archie s’éloignent l’un de l’autre. Cependant, les deux parties lèvent la main à la veuve. Ensuite, la performance finale de «Midnight Radio» est remplie de regards volés. Alors oui, ce n’est définitivement pas fini.

La bande-annonce promo de Riverdale Saison 4, épisode 18 laisse entendre que Betty et Archie se réunissent et révèlent la nouvelle date de sortie

La promo de la saison 4, épisode 18 de Riverdale est tellement énigmatique, c’est presque frustrant. Dans l’aperçu, Betty et Archie sont au lit avec des bougies allumées autour d’eux. C’est censé paraître intime.

Pendant ce temps, les deux amis qui ont partagé un baiser – avec des gens qui ne sont pas leurs proches – regardent le plafond. Et fondamentalement, ils ont les mots «culpabilité» collés sur leurs visages. Mais cela ne semble pas les empêcher de continuer.

“Archie, pourquoi sommes-nous ici?” Demande Betty. Archie répond ensuite: «Je ne sais pas. Mais c’est bien.” Il tend alors la main vers sa main. Elle suit. Et c’est tout, c’est tout. Alors que se passe-t-il? Est-ce une autre séquence de rêve ou est-ce que Betty et Archie vont vraiment se réunir alors qu’ils sont toujours avec Jughead et Veronica? Seul le temps nous le dira.

Quoi qu’il en soit, les fans devront tenir un peu plus longtemps avant que la réponse ne soit dévoilée. L’épisode de Riverdale Saison 4 intitulé “Lynchian” sortira le mercredi 29 avril. C’est à deux semaines de l’épisode musical du 15 avril. Alors restez à l’écoute.

