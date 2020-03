La publication A Quiet Place 2 de John Krasinski est retardée en raison d’un coronavirus

Paramount a repoussé la date de sortie de A Quiet Place: Part II de John Krasinski.

Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, les gens et les gouvernements prennent des mesures pour minimiser le risque d’exposition, ce qui comprend éviter les rassemblements en grands groupes. Maintenant, John Krasinski a annoncé que la sortie de A Quiet Place: Part II a été retardée en raison de l’escalade de l’épidémie de coronavirus.

Dans un article sur son compte Instagram officiel, John Krasinski a déclaré qu’en raison des «circonstances en constante évolution de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure», la date de sortie de A Quiet Place: Part II a été repoussée jusqu’à ce que le public puisse en toute sécurité voir le film ensemble dans les salles. Paramount n’a pas encore annoncé de nouvelle date de sortie pour la suite et Krasinski a simplement conclu son message en disant: “A bientôt.”

Consultez le message de Krasinski dans le post ci-dessous.

Ce n’est pas la première fois qu’une sortie théâtrale majeure comme A Quiet Place: Part II est reportée en raison du coronavirus. Peut-être plus particulièrement, No Time to Die a été repoussé d’avril à novembre en raison de l’impact du coronavirus sur le marché mondial.

Voici le synopsis officiel de John Krasinski’s A Quiet Place: Part II:

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Écrit et réalisé par John Krasinski, A Quiet Place: Part II met en vedette Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Djimon Hounsou.

Source: John Krasinski

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.