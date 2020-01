La publicité de Bryan Cranston devient Jack Torrance

Commencez le meilleur temps des publicités, par le Super Bowl, et sans aucun doute que le soda Mountain Dew prend les palmes en 2020, car il a réussi à se convertir Bryan Cranston dans Jack Torrance, le furieux père fou de The Shining, et va même plus loin, lui faisant interpréter les jumeaux.

«Aussi bon que l’original, peut-être encore mieux? Vous l’aimerez pour toujours et pour toujours » Mountain Dew parle de sa nouvelle saveur et de la performance de Cranston qui est sublime.

Regardez la publicité ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez.

.