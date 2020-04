La publicité de la campagne de Joe Exotic est inestimable – vidéo et réactions! – HITC

Les téléspectateurs de Netflix sont obsédés par Tiger King, mais prenons un moment pour souligner l’annonce hilarante de la campagne de Joe Exotic.

“Tout d’abord, je ne me coupe pas les cheveux.”

Qu’est-ce qui est si attrayant avec les documentaires? Il s’agit avant tout de divertissement et d’apprentissage de quelque chose de nouveau. Nous nous retrouvons à sélectionner des titres à regarder en fonction des sujets spécifiques et le cinéma non-fiction nous offre un aperçu des gens contrairement à tous ceux que nous avons rencontrés auparavant et qui le seront probablement. C’est certainement le cas du phénomène à succès Tiger King.

Cette série documentaire en sept parties sur Netflix a servi d’introduction en masse à l’ancien propriétaire du zoo Joe Exotic. Il a été rapidement établi, cependant, qu’il ne s’agissait pas d’un spectacle de nature ordinaire, mais d’une exploration de la folie, de la célébrité et de tous les accompagnements.

Il est impossible de détacher les yeux de l’homme de 57 ans au centre de ce portrait fascinant – de son vrai nom Joseph Allen Maldonado-Passage, et chaque épisode vous plonge plus loin dans le terrier du lapin qui est le monde singulier de Joe. Pourtant, il s’avère que le chiffre est devenu viral bien avant la sortie de Tiger King…

Joe Exotic: annonce de campagne

Dans l’un des épisodes, il a finalement été révélé que Joe Exotic avait fait campagne pour devenir président des États-Unis.

Pouvez-vous imaginer Joe Exotic en tant que président?

Eh bien, sa vidéo de campagne nous éclaire sur ce à quoi pourrait ressembler son approche, informant les téléspectateurs qu’il ne se couperait pas les cheveux et qu’il est, “brisé comme s ** t”.

La vidéo est devenue virale en 2016 et le documentaire partage même des images de John Oliver offrant son point de vue sur son émission, Last Week Tonight. C’est sans doute l’un des points forts de Tiger King, tandis que les méthodes de campagne surréalistes comprenaient des préservatifs avec son visage sur l’emballage.

Regardez la vidéo ci-dessous:

Réactions de Twitter à l’annonce de la campagne de Joe Exotic

L’émission, en général, a inspiré beaucoup de mèmes depuis qu’elle est apparue, mais nous prévoyons que beaucoup d’autres viendront à la suite de cette vidéo de campagne.

Un certain nombre de personnes ont déjà réagi à la vidéo sur Twitter, dont certaines se souviennent de l’avoir vue bien avant Tiger King.

Découvrez une sélection de tweets:

