La publicité sur les gorilles 2020 de Barclaycard s’inspire d’un classique et les téléspectateurs l’approuvent définitivement – HITC

L’annonce de gorilles de Barclaycard est l’une des meilleures de 2020 à ce jour.

La création d’une annonce mémorable est une entreprise délicate et peut être considérée comme une forme d’art par certains.

Lors de la création d’une annonce, la plupart des entreprises chercheront à faire apparaître un visage célèbre ou utiliseront une chanson bien connue pour l’aider à rester dans l’esprit des téléspectateurs.

Eh bien, Barclaycard a emprunté une voie légèrement différente avec sa dernière tentative et à en juger par la réaction sur les médias sociaux, l’annonce a eu l’effet souhaité.

Annonce 2020 de Barclaycard

Le contenu de la dernière annonce de Barclaycard n’est peut-être pas le plus agréable, après tout, il s’agit de détecter les fraudes, mais la manière dont l’annonce présente son message s’est avérée être un coup de génie.

Nous suivons une foule de passionnés de zoo alors qu’ils se dirigent vers l’enclos des gorilles, mais, au lieu de rencontrer le plus grand singe du monde, ils sont accueillis par une paire de gars effrontés en costume de gorille.

Les amateurs de zoo sont assez effrayés quand ce qu’ils pensaient être des gorilles se lèvent et commencent à jouer au cricket.

Vous vous inspirez d’un classique?

Comme l’annonce présente des hommes en costume de gorille, il est impossible de ne pas faire de comparaisons avec sans doute l’annonce la meilleure et la plus mémorable de tous les temps.

L’annonce de Cadbury en 2007, qui présente un gorille emblématique jouant du tambour, faisait presque certainement partie de l’inspiration derrière le dernier effort de Barclaycard.

Et qui peut les blâmer? Même maintenant en 2020, cette annonce est toujours brillante.

Les fans approuvent l’annonce sur les gorilles de Barclaycard

Il est prudent de dire que la réaction des téléspectateurs de l’annonce sur les gorilles de la Barclaycard a été extrêmement positive, et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour donner leur avis.

Un fan sur Twitter a écrit: “D’accord, la nouvelle publicité @Barclaycard est probablement la meilleure publicité télévisée que j’ai vue depuis des années. Des gars en costumes de gorilles qui font flipper le public = victoire absolue. Bon travail.”

Alors qu’un autre a ajouté: “absolument ❤️ la publicité télévisée sur les gorilles est extrêmement drôle et quelle excellente façon de montrer à quel point il est facile de se faire arnaquer.”

Et enfin, ce fan a même des idées sur la façon dont l’annonce peut être développée: “Attendez une minute @Barclaycard, pourquoi ce gorille n’annonce-t-il pas une série télévisée? J’en ai besoin dans ma vie de verrouillage !!! Aidez un compagnon à sortir !! ”

Dans d’autres nouvelles, y aura-t-il une saison 8 de The Curse of Oak Island? Les fans appellent à plus de favoris de History Channel