La publicité télévisée s’enfonce à cause de la crise des coronavirus

La crise des coronavirus a fait vivre à la télévision espagnole des jours inhabituels à partir de pôles opposés. D’un côté, les données les plus élevées sur la consommation de télévision sont enregistrées, avec jusqu’à 7 heures en moyenne par jour, mais d’autre part les chaînes ne peuvent pas traduire cet enregistrement en revenus publicitaires par le krach des annonceurs. Le secteur du tourisme est celui qui perd le plus de présence à l’écran, 77,6% de minutes en moins par rapport aux annonces de l’année précédente.

Jours d’ombre et de lumière à la télévision espagnole

FormulaTV recueille un Étude DOS30 sur la baisse de la publicité télévisée due à la crise des coronavirus. L’analyse porte sur le déclin par types de secteurs et de chaînes et montre, par curiosité, quels spots ont atteint le plus d’audience. Une baisse qui est devenue plus qu’évidente dès la première semaine de l’état d’alerte décrété par le gouvernement Sánchez et, indirectement, a des effets évidents à la télévision, comme la réduction de la durée des galas “ Survivientes 2020 ”. .

1 La publicité tombe à son plus bas durant la première semaine d’alarme

La publicité baisse de 12% d’une semaine à l’autre DOS30 ‘

Au cours de la semaine 11 de l’année (9-15 mars), la publicité a augmenté de 5%. Les étudiants et certains travailleurs commençaient à rester à la maison et la consommation commençait à augmenter de façon remarquable, mais tout a changé ce dimanche. L’état d’alarme national est entré en vigueur et, avec elle, une grande partie de l’activité commerciale a été paralysée en raison de l’impossibilité pour les consommateurs de descendre dans la rue.

Au 16 mars, la publicité télévisée avait baissé de 12%, ce qui signifie un total de 779 heures d’annonces entre toutes les chaînes, ouvertes et payantes. Avec 148 474 spots, il marque la semaine avec moins de volume d’insertion jusqu’à présent cette année.

2 2,6% de moins que l’année précédente

La publicité baisse par rapport à la même semaine de 2019 DOS30 ‘

Si nous regardons la période du samedi 14, lorsque l’état d’alarme a été annoncé, au dimanche 22 mars et que nous la comparons entre 2019 et 2020, nous trouvons un Baisse de 2,6% des minutes publicitaires. Le secteur des effets personnels a perdu 89,6% et a commencé à occuper un peu plus d’une demi-heure au cours de ces neuf jours. Le secteur des transports et du tourisme, quant à lui, perd 77,6% de son total de minutes, totalisant moins de cinq heures.

De l’autre côté, certains secteurs augmentent leurs minutes d’écran. C’est le cas du secteur des matériaux industriels, agricoles et de travail, qui augmente sa présence de 152,9%. Cette tendance est également suivie par les services publics et privés (56,4%), le secteur du nettoyage (39,9%), le secteur de la santé (33,9%), le secteur automobile (26,6%) et le secteur alimentaire ( 21%), qui reste le plus annoncé. Finalement, domaines liés au moment délicat que traverse notre pays et que ce sont des produits de base, ou qu’il n’est pas nécessaire de quitter la maison pour les acheter.

Il convient de noter que le Le volume de GRP augmente de 6,9% par rapport à la même période en 2019, un indice qui indique les impacts sur un objectif spécifique. Cependant, ces données peuvent être trompeuses car il s’agit d’un pourcentage gonflé en raison de l’augmentation de la consommation télévisuelle. Les minutes publicitaires sont, en tout cas, moindres.

3 Le secteur du tourisme, le plus touché

La baisse de la publicité, par secteurs DOS30 ‘

Soulignant les secteurs les plus touchés, les transports et le tourisme ont chuté de 58,4% au cours de la première semaine officielle d’alarme. Cette zone est venue accusant la scène internationale et avait prévu la situation vers laquelle notre pays se dirigeait, car il était en déclin continu depuis fin février. Des cas similaires sont ceux de la culture, de l’éducation et des médias (-41%) et ceux de la distribution et de la restauration (-27,6%). Finance et assurances (-30,6%), bien qu’elles aient également fortement baissé, ils avaient augmenté de 11,2% la semaine précédente et ils ont encore plus de minutes à l’écran qu’au début de l’année.

4 Les généralistes perdent 22% de la publicité

Le déclin publicitaire, via les canaux DOS30 »

Concernant la répartition de cette crise publicitaire, on constate que les chaînes ouvertes souffrent beaucoup plus que les chaînes payantes qui perdent à peine 3% de leurs publicités. Le Les généralistes ouverts Antena 3, Cuatro, Telecinco et laSexta perdent 22% des minutes de spots dans la semaine du 16 mars. Cependant, il convient de noter qu’ils avaient légèrement augmenté lors de la précédente, qui avec 5 647 minutes se positionne comme la quatrième meilleure semaine publicitaire de l’année.

Le Les chaînes FORTA sont celles qui blâment le plus cette crise et ils perdent 30% des minutes d’annonces aériennes. Quant aux thèmes de la TNT, leur publicité a baissé de 13% et, comme dans le cas du paiement, les données les plus faibles de l’année, situées en début d’année, n’ont pas encore empiré.

5 Annonces les plus vues

Les publicités les plus vues dans la crise des coronavirus

Bien que cela ne se traduise pas par une acquisition immédiate, les annonceurs bénéficient d’une fenêtre de visibilité sans précédent dans l’histoire de notre télévision compte tenu des cotes d’écoute élevées de nos jours. Par curiosité, la voiture Renault Captur est le produit avec les notes les plus élevées de généralistes ouverts et double dans le classement avec la première et la dixième position.

La Le gala “ Survivors 2020 ” du jeudi 19 mars est l’espace le plus visibleComme il enregistre cinq des dix annonces les plus vues. Elle est suivie de la diffusion de «Tu cara me suena 8» le 20 mars, avec trois spots. Le troisième espace le plus attractif pour les annonceurs correspond à la dernière section de «Survivors 2020: No Man’s Land» le mardi 17 mars, avant le début de «The Good Doctor» sur Telecinco.

Par chaînes, les sept premiers spots les plus vus appartiennent à Telecinco et les trois suivants à Antena 3. Par secteurs, l’industrie automobile monopolise trois positions du Top 10 et les télécommunications et Internet, deux. Le classement est complété par les produits de beauté et d’hygiène, les finances et les assurances, les boissons, le nettoyage et la nourriture.

.