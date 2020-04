La quarantaine des coronavirus aide les tortues du monde entier à ne pas disparaître

En dehors du mème, les êtres humains sont peut-être la pire chose qui soit arrivée à la planète. Pas en termes moralisateurs, mais parce que nous avons tout conquis et rasé, y compris les autres espèces qui vivent ici. Et maintenant que nous sommes tous enfermés dans notre maison par le coronavirus, nous avons vu comment nos activités affectent d’autres espèces, comme les tortues. Et bien avec les touristes au large des plages du monde entier, les tortues pondent calmement et empêchent ainsi leur extinction complète.

Il y a quelques jours, le gouvernement brésilien a annoncé que dans la mairie de Paulista, près de la capitale du pays, 97 tortues imbriquées (Eretmochelys imbricata) sont nées, l’une des espèces de tortues les plus menacées d’extinction. En plus d’être commercialisée illégalement pour la consommation humaine, la carapace des tortues imbriquées sert à sculpter des charmes et de l’artisanat. Selon le WWF, sur mille tortues qui naissent, une seule atteindra son stade adulte.

Mais le Brésil n’est pas le seul pays dont les plages sont relativement vides en raison de la quarantaine. En Inde, ces animaux mignons sont également revenus sur le sable pour frayer et voir leurs jeunes éclos tranquillement. Ce sont des tortues olive (Lepidochelys olivácea), qui sont menacées en raison du vol des œufs et de la pêche illégale.

La naissance des tortues dans le monde est aussi un spectacle que les touristes adorent observer, que la présence d’êtres humains puisse déranger ces animaux. Avec les plages vides au moins pendant ces mois, ils peuvent vivre un peu de calme. Pour l’instant.

