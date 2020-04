La quarantaine est un exercice rare pour aider les autres, explique Del Toro dans une dynamique sur Twitter.

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Mardi 21 avril 2020, p. 7

Le cinéaste Guillermo del Toro a assuré que la mise en quarantaine due à la pandémie de Covid-19 était un exercice étrange: aider des amis à l’étranger ou créer des stratégies pour aider les autres lorsqu’ils sont à l’intérieur; c’est en soi un moment étrange et important.

Dans une dynamique qu’il a fait sur Twitter, le directeur de La forma del agua et El laberinto del fauno a appelé plusieurs de ses amis pour répondre de manière informelle: Que lisez-vous?, Que voyez-vous?, Que Vous écoutez, depuis combien de jours êtes-vous isolé? Les réponses et les échanges ont été immédiats et multipliés.

Très bien, nous y voilà. Juste quelques idées: j’espère que cela a à voir avec les choses que nous aimons. Il ne s’agit pas de ceux que nous détestons ou dépassons; Lisez-vous et répondez-vous autant que possible, a expliqué le cinéaste.

Del Toro a commencé l’échange de tweets en écrivant sur ce qu’il lisait: «Sans ordre particulier, Grindshow: les écrits sélectionnés de William Lindsay Gresham. Comme vous le savez peut-être ou non, Gresham a écrit Nightmare Alley. Sa production littéraire était petite et sa vie, à bien des égards, pleine de questions et de mystères. “

Même lorsque vous trouvez quelqu’un avec une production petite mais incroyablement profonde. Dans le film, je pense à Jean Vigo, dans les livres; chez Harper Lee ou, d’une manière différente, chez Capote et en peinture, peut-être chez Vermeer.

Il a ajouté: je suis à l’intérieur depuis plus d’un mois, c’est auto-imposé; Je suis sorti pour des besoins primaires: nourriture, fournitures, etc. J’ai regardé et relu; Mais, comme la plupart des gens, j’imagine que je voulais lire, apprendre ou communiquer d’une manière qui en valait la peine.

Rulfo et Twain, parmi leurs auteurs préférés

Del Toro a déclaré que parmi ses contes préférés se trouvent ceux de Maupassant, Chekov, Bierce, Wilde, Twain, Borges, Rulfo, Machen, Blackwood ou Lord Dunsany; Frankenstein est également l’un de ses livres préférés. Au Mexique, nous avons Juan Rulfo; Sa production n’était pas abondante, mais sa prose est la plus puissante jamais écrite dans ma langue.

Issa López, producteur et réalisateur, a été l’un des premiers à répondre au réalisateur, qui, avec d’autres collègues et tweeters, s’est joint à la réunion virtuelle à partir de 11 heures: «Je lis Hurricane Season, de Fernanda Melchor; Elle fait partie de cette nouvelle vague étonnante d’écrivains latino-américains qui transforme le vieux réalisme magique fatigué en un mélange brutal de problèmes sociaux et d’horreur. Cela fascine. “

James Mangold a partagé: Tout a été une enquête à écrire pour le moment; tandis que le réalisateur d’Ant-man Peyton Reed était d’accord sur le moment étrange et recommandait “le livre que j’ai lu depuis que je me suis caché à la maison et qui a eu un grand impact, Conclusions de John Boorman.”

Quant à la musique, il a dit qu’il était revenu à la nostalgie, avec Thomas Dolby.

Sarah Polley, avec plus de 38 jours de garde à vue, a commenté, à la question de Del Toro: «Je ne filmais pas, mais je devais faire mon premier film cet été, après avoir été à la maison et avoir écrit avec des enfants pendant neuf ans.

Mon fils aîné a dit: «Vous voyez ce qui se passe lorsque vous essayez de refaire des films?» »

Ainsi, parmi les multiples commentaires, remerciements et suggestions de ceux qui ont rejoint l’initiative Del Toro, le réalisateur Isaac Ezban a écrit au Jalisco: Cette invitation nous donne à tous (réalisateurs et non réalisateurs) espoir (et inspiration) en ces temps incertains. .. câlin, maître!.

Guillermo del Toro, qui a annoncé qu’il préparait une conversation virtuelle, a fait ses adieux une heure et demie après avoir posé les questions sur le réseau social.

