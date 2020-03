La quatrième saison de ‘Fargo’ reporte sa sortie indéfiniment en raison du coronavirus

La conséquence évidente de l’arrêt de tant de tirs face à la pandémie de coronavirus est le déplacement des premières. Cette vague de retards a commencé avec celle de la quatrième saison de «Fargo» qu’après avoir suspendu le dernier tronçon de son enregistrement, il ne pourra pas faire face à son retour chez FX, prévu en première instance le 19 avril.

Chris Rock dans la quatrième saison de «Fargo»

La chaîne de paiement a été obligée de reporter le lancement des nouveaux épisodes, sans préciser de nouvelle date, qui sera annoncée à la reprise du tournage, comme le souligne Deadline. Donc, fiction créée par Noah Hawley ne participera pas à la prochaine édition des Emmys Et cela ouvrira vraisemblablement un écart de plus de trois ans entre la fin du troisième opus – émis en juin 2017 – et la première du quatrième.

Au moment de l’arrêt du tournage, huit des dix épisodes de la quatrième saison de «Fargo» étaient déjà terminés, ce qui devra trouver un autre espace dans le calendrier de sortie toujours saturé. Au premier plan de son casting, Chris Rock, qui incarne Loy Cannon, le chef d’une organisation criminelle afro-américaine en 1950 à Kansas City, qui entre en collision avec la mafia italienne. La solution à ce conflit? Échangez les plus jeunes enfants de chaque famille pour parvenir à une paix fragile.

‘Fargo’ en grand

“L’échelle est énorme. Normalement, ‘Fargo’ raconte de petites histoires qui échappent à tout contrôle. Il s’agit de gens normaux, quelque chose se passe, et nous voyons à quel point ces gens ordinaires peuvent être mauvais. Cette fois, c’est différent: on a commencé avec des gangsters, donc on a commencé avec des méchants, et de là ça grimpe“, A expliqué Rock à Entertainment Weekly à propos de ce report, qui, selon lui, il a le “meilleur rôle que j’ai jamais fait”, que nous verrons sur Movistar + lorsque ‘Fargo’ lancera enfin sa quatrième saison.

.