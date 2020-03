La quatrième saison de «The Crown» se termine prématurément par peur du coronavirus

La royauté est également susceptible de succomber aux pandémies mondiales. Pour cela, ‘The Crown’ a mis la cinquième vitesse pour clore le tournage de son quatrième opus le plus rapidement possible, évitant ainsi les restrictions causées par la flambée de coronavirus dans le monde. De cette façon, la production originale de Netflix a esquivé la vague de suspensions qui a tourmenté le petit écran la semaine dernière et sera en mesure de présenter leurs nouveaux épisodes dans les délais.

Olivia Colman dans ‘The Crown’

Comme l’a confirmé quelqu’un proche de la production de Metro, “La photographie principale de la quatrième saison est terminée, coupant les derniers jours de tournage.” Grâce à cette accélération, ‘The Crown’ n’est pas tombé dans la paralysie généralisée qui a touché les partenaires de la plateforme comme ‘Stranger Things’, qui est tourné aux États-Unis, ou «The Witcher», dont la deuxième saison a été tournée dans un studio à l’extérieur de Londres.

Bien que la date de sortie n’ait pas encore été révélée, la saison quatre de la fiction de période pourrait frapper Netflix fin 2020, surtout si l’on considère la possible pénurie de contenu causée par les nombreuses arrestations de la série qui n’étaient pas à un stade aussi avancé de leurs enregistrements. D’autres, comme «Russian doll», ont dû reporter leur tournage, reportant également son lancement sur le service de streaming.

Changement de la garde

Comme cela s’est déjà produit lors de la deuxième saison, la quatrième sera la fin d’un cycle. Cette fois, Olivia Colman est à la tête d’un casting qui sera dirigé par Imelda Staunton à partir du cinquième opus. Avant de vivre cette transition, «The Crown» nous présentera leurs versions particulières de Margaret Thatcher et Diana, joué par Gillian Anderson et Emma Corrin, respectivement.

