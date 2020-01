‘La que se avecina’ aura un croisement avec ‘El pueblo’ dans la saison 12

Il ne fait aucun doute que, en onze saisons, il a diffusé «La que se avecina» est devenu l’une des séries de fiction espagnole les plus réussies. Alberto et Laura Caballero ont quitté la communauté de quartier de Mirador de Montepinar pour aller à Soria pour enregistrer “ El pueblo ”, qui a été présenté en mai 2019 sur Amazon Prime Video et en janvier 2020 sur Telecinco. Cependant, bien qu’en apparence, ils appartiennent à des mondes différents, ils sont plus proches que nous ne le pensons.

María Hervás dans «El pueblo» et dans «La que se avecina»

Alberto Caballero a confirmé à travers ses réseaux sociaux que La saison 12 de «Celui qui arrive» proposera un croisement avec «Le peuple», garantissant également que ce sera “de la graisse”. Son commentaire était rempli de réponses, et c’est Une grande partie des Peñafrienses ont déjà été vues par la communauté cosmopolite de Telecinco, comme c’est le cas de María Hervás, Empar Ferrer, Norma Ruiz, Carlos Areces, Ángel Jodrá ou, seulement épisodiquement, Javier Losán ou Vicente Gil.

“Il y aura plusieurs paradoxes spatio-temporels“, a commenté le créateur, qui a raconté les transferts d’acteurs qui s’étaient passés d’une série à l’autre.” Juan José Soler pourrait être l’une des personnalités d’Agustín. Candido a une ressemblance incroyable avec le père d’Amador. Et Arsacio avec le prêteur de Fermín … Sheep a fixé la chaudière à la Recio … “.

Ce n’est pas le premier crossover

Bien que l’idée qu’ils ont préparée pour la douzième saison de «Celui qui vient» soit plus ambitieuse, dans la première saison de «Le peuple», certains spectateurs ont remarqué l’apparition d’un personnage qui était déjà apparu dans la fiction de Montepinar en 2014 pour la huitième saison. Javi Coll a répété le personnage de Ricky Gomes, le promoteur musical qui aide Amador et Teodoro à lancer leur grand succès “Mandanga Style”.

.